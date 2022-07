El truc definitiu per treure la taca groga del coixí

Hi ha parts de laque se'ns escapen quan fem lasetmanal. En alguns casos, ho deixem per a les neteges a fons que fem menys habitualment i, en d'altres, simplement no ens n'adonem. És el cas delsque, tot i netejar els llençols amb una certa periodicitat i gairebé com a rutina,El problema, però, és la famosadel coixí que veus cada cop que canvies la coixinera i aprofites per netejar la funda. No t'agrada tenir-la així, però tampoc saps com afrontar-ho. Lagenera aquesta taca groga que, en realitat, es pot fer desaparèixer amb un procés ben senzill.Si amb lano n'hi ha prou, aquesta senzillaés ideal. Només necessites una tassa de, una tassa decasolà (amb aigua, suc de llimona i aigua oxigenada),Només has de posar el coixí a laen un programa d'i, sobretot, que tingui. Tots els ingredients s'han de dipositar al calaixet per als sabons de la rentadora i ja es pot encendre. El coixí quedarà com (gairebé) nou.

