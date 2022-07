Educació i sindicats pacten allargar tres anys més el personal a les escoles pagat amb fons Covid

Elha acordat aquest divendres amb els sindicats mantenir una part del personal de reforç als centres que fins ara pagava l'Estat amb. A partir del curs vinent i durant tres anys s'incorporaran(TIS), a més ded'educació infantil (TEEI).El programa costarà, 20 dels quals procedents de fons europeus i la resta d'altres partides del departament que "s'ajustaran", segons ha dit el conseller,Aquests reforços se sumaran a lesja previstes de TEEI,, fins ara eren, i. També hi hauràper itineraris formatius específics,i serveis per a integracions de centres i nou professionals per a centres de formació d'adults en presons.Per tant, per al curs 2022-2023 Educació incorporarà un total deal sistema iper aquest nou programa de tres anys.

