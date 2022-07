Airbnb fa cas omís a l'Ajuntament de Barcelona i continua penjant anuncis d'apartaments il·legals

Un centenar d’apartaments il·legals detectats des del juny

Petició per una regulació europea de grans plataformes

ha fet cas omís a la demanda quede Barcelona li va fer el mes de juny ia la seva plataforma. Això és el que ha denunciat la tinent d’alcalde d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de Barcelona,, aquest divendres davant la catedral, onper cridar l'atenció dels turistes i fer-los reflexionar sobre la problemàtica. A més a més, a la zona també hi ha uns informadors que s'apropen als curiosos i els expliquen que hi ha la possibilitat que el pis que han llogat sigui il·legal, quelcom que poden comprovar a través d'un. En aquesta pàgina , els turistes posen el nom del carrer i el número del seu apartament i comproven si té una llicència turística en vigor o no.Sanz ha precisat que aquest estiu ja han rastrejat 50.000 anuncis d’habitatges turístics i que n’han detectat, 390 dels quals a Airbnb. “i que deixi d’anunciar allò que és il·legal”, ha afirmat la tinent d’alcalde, que ha afegit quea la plataforma per no verificar que els pisos que ofereix tinguin llicència turística.Fa un mes, el 10 de juny, l'alcaldessa Ada Colau anunciava que l’Ajuntament reprenia eli que en un primer rastreig havien analitzat 21.000 anuncis i n’havien detectat 360 d’il·legals. Aquest divendres, Janet Sanz ha actualitzat les xifres del pla de xoc i ha detallat que els rastrejadors contractats pel consistori ja han analitzat 50.000 anuncis i que. D’aquests, 390 s’anuncien a Airbnb.“El mes de juny vam alertar Airbnb d’aquests anuncis i els vam demanar que els despengessin. Alguns els van despenjar i altres no. I han tornat a penjar-ne de nous”, ha exposat Sanz, molesta. “Per tant, nosaltres anem endavant amb els expedients sancionadors corresponents per assegurar que aquests anuncis arribin a zero.perquè s’acabi aquesta barra lliure". La tinent d’alcalde, però, ha reconegut que tant els expedients que han obert aquesta setmana com els que van obrir el juny contra aquests habitatges il·legals encara no han esdevingut una sanció ferma perquè el procediment administratiu tarda mesos a completar-se.El consistori ha volgut recordar, no obstant això, que la seva tasca contra aquest problema la porten fent des del 2015 i que això ha permès, segons Sanz, arribar a aconseguir que gairebé no hi hagi anuncis de pisos il·legals a Barcelona. El regidor de Turisme i Indústries Creatives,: “Barcelona és una ciutat especialment eficient contra els apartaments il·legals. Tenint en compte que hi ha més de tres milions de pernoctacions a l’any, que només s’hagin detectat 500 pisos il·legals és una mostra de feina ben feta”.En aquesta línia, l'Ajuntament ha donat dades de la tasca feta al voltant de la problemàtica:que han derivat en 7.400 ordres de cessament i 8.100 sancions.Finalment, Sanz ha recordat també que volen enviar una carta a la Comissió Europea perquè impulsi unacompartida a les capitals europees. Aquesta missiva l’estan treballant amb altres ciutats europees com Amsterdam, Florència, París, Munic o Viena per presentar una proposta conjunta.“Volem demanar a la Comissió Europea que es mulli, que faci la seva feina i que ens doni una regulació per evitar que les grans plataformes com Uber o Airbnb facin el que els hi doni la gana a les nostres ciutats”, ha conclòs.

