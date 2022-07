Barcelona preveu augmentar les sancions per beure al carrer fins als 600 euros

El regidor del Districte de Sant Martí,, ha confirmat aquest divendres que es vol incrementar les sancions per incivisme per aplicar la forquilla més alta, que són. Escudé ha assegurat que serà laqui haurà de determinar que el consum d'alcohol afectai confia que el tinent d'alcalde de Seguretat i Prevenció de Barcelona,, doni l'ordre "de forma imminent". Precisament Batlle ha dit aquest matí que s'està "acabant d'ajustar" incrementar les sancions per incivisme i ha afegit que quan l'afectació a la convivència sigui greu, aquestes se situaran. El tinent d'alcalde ha afirmat que s'ha d'acabar de treballar durant les pròximes setmanes.Veïns del Poblenou van afirmar aquest dijous que l'alcaldessahavia promès multes de 600 euros per beure al carrer. Tant Escudé com Batlle han explicat que fa mesos que es treballa en el marc de la Taula per una nit cívica i segura i que aquests treballs han finalitzat amb un pla d'acció que inclou mesures com la revisió del règim sancionador. L'objectiu és "fer" els comportaments incívics.Escudé ha explicat que ell s'ha reunit amb els veïns des de fa temps i de forma "constant" i ha recordat que el primer tinent,, ja va exigir l'augment de les sancions, que avui estan molt dirigides al consum d'alcohol sense aldarulls. "Per tant, era normal que s'apliqués una normativa -que s'ha vist superada per la postpandèmia- i ara s'actualitzi", ha dit el regidor de Sant Martí.Per això, espera que l'ordre de Batlle per aplicar la forquilla superior a les sancions com a una activitat "greu" sigui "imminent". D'acord amb Escudé, sempre hi ha hagut gent consumint alcohol, però lai el problema de civisme al triangle lúdic del Poblenou no s'havia vist mai com ara. "Valia la pena fer un salt més", ha afegit tot matisant que tant de bo no sigui necessari haver d'aplicar cap sanció econòmica.

