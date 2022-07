Potomania o quan beure molta aigua es converteix en una obsessió malaltissa

El 1945 lava dir que era bo per la salut que els homes beguessini les dones 2. Aquestes declaracions van acabar sent l'eslògan perfecte per les marques d'aigua, que van acabar explotant el consell de l'entitat dècades i dècades. De fet, e"Menja molt sa i beu molta aigua. Simplement, estigues hidratada i fes servir la teva crema hidratant. Hidratació, hidratació, hidratació per tots els costats", deia l'actriu de Friends Jennifer Aniston.El que, al començament, va començar sent un "simple" consell de bellesa o una confessió que feia més properes a les celebritats, ha acabat estant empaquetat dins de l'etiqueta del wellness i. El mite de l'aigua ha crescut notablement ajudat pel món de la publicitat. Només el 2018, la indústria de l'aigua embotellada va invertir 109 milions de dòlars segons Kantar Media. Ara,-majoritàriament aigua- encara que no tinguin set. Se li diui és una obsessió malaltissa.Qui la pateix, pot arribar a beure entre 8 i 15 litres d'aigua al dia, segons la Fundació Acquae. Aquest trastorn. Poden ser físiques -com la diabetis- o psicològiques -quelcom que es coneix com a polidípsia psicogènica-. En alguns casos, inclús, les persones que el pateixen poden arribar a tenir una, quelcom que passa quan la ingesta d'aigua supera la capacitat dels ronyons per excretar-la. Amb el temps, també poden aparèixer símptomes que poden ser lleus, com el mal de cap i les nàusees, o més greus (tot i que poc freqüents) com convulsions i inclús la mort.Segons els i les especialistes,que cal beure al dia. Tampoc són completament certs els beneficis que, asseguren, comporta aquesta pràctica: una bona pell, millor condició física, més energia o millor salut., com ara l'edat, el sexe, l'alimentació, la temperatura, la dieta o el nivell d'activitat física. Això sí, hi ha indicadors que dona el mateix cos per indicar que necessita aigua, són la sensació de set, que acostuma a aparèixer quan estem un 1% deshidratats; els canvis de pes, perdre'n molt en un període curt de temps és un indicador, i el color de l'orina, si és fosca vol dir que el nostre cos està retenint aigua i això significa que s'ha de beure més. En canvi, si és clara, significa que ja en bebem prou, de fet, massa.Els i les expertes també han indicat una aquesta addicció i és l'ansietat. Les persones que la pateixen, tenen la necessitat de beure un o dos gots d'aigua durant i després de cada crisi. Ara, l'última moda arribada dels Estats Units són les ampolles de quatre litres, amb senyals que animen al client a mesura que passa el dia. Hi ha, fins i tot, aplicacions que envien recordatoris per "hidratar-se". A més a més, les ampolles ara acostumen a ser reutilitzables. És un accessori que s'alinea amb els valors dels temps actuals.Pels especialistes, la hidratació ara es comercialitza com una cura per a quasi tots els problemes de la vida. Beure aigua ha deixat de ser un recurs per alleugerir la set, és pràcticament una virtut.En un article publicat pel The New York Times, el doctordermatòleg de Mount Sinai a la ciutat de Nova York, desmuntava falses creences: “És popular entre els pacients i els mitjans de comunicació pensar que hidratar-se equival a tenir una pell sana, però no és exactament així com funciona. És un complet mite que es necessiten vuit gots d'aigua per a mantenir la pell hidratada”.En la mateixa línia s'ha referit a l'assumpte la doctora, membre de la Fundació Pell Sana de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia (AEDV): “Hidratar-se amb almenys dos litres d'aigua al dia és fonamental per a la salut en general i pot ser que també per a la pell. No obstant això, no hi ha estudis que demostrin que beure més aigua hidrati més la pell, però una menor ingesta d'aigua sí que es reflecteix en la pell, deixant-la més deshidratada".

