Llum verda a l'ampliació de Baqueira cap al Pallars

El Tribunal Suprem ha donat llum verda a l', segons avança Crónica Global. El diari informa que el tribunal hauria revocat una sentència del(TSJC), que al mateix temps anul·lava la modificació delde l'àrea esquiable Peülla-Muntanyó-Rialba.Una modificació que permetia la instal·lació de les pilones pera la zona de, el qual entrava fins de l'. Així mateix, i segons el rotatiu, la decisió del tribunal català també denegava una autorització especial per a unal riu Bonaigua.Anteriorment, l'entitat ecologista Ipcena havia presentat un recurs contra aquesta modificació del pla, i que va motivar la sentència del TSJC. Tanmateix, tant l'comvan posar sobre la taula un recurs de cassació. Un dels punts claus de la decisió serà que s'entén pelsque es duran a terme a la zona.En aquest sentit, una interlocutòria del Suprem manifestava que eldonava per descomptat que tant els telecadires com l'esquí no formen part d'aquests usos permesos a l'àrea perifèrica del parc nacional d'. Ara bé, elafirma també que s'haurà de determinar el significat d'"usos tradicionals" per tal d'analitzar si es poden realitzar o no.

