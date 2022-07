No et creguis aquesta oferta: és una estafa suplantant TripAdvisor

⚠️ Suplanten @TripadvisorES i t'envien un WhatsApp amb aquesta oferta d'allotjament 👉 https://t.co/tZN1ntpsu3.



Fixa't que no funcionen els menús superior i inferior del web. No piquis #StopEstafes pic.twitter.com/4uw7eqM6Au — Mossos (@mossos) July 14, 2022

Arriba l'estiu i tothom qui pot intentar buscar l'al millor preu per fer una escapada d'uns quants dies. I davant això, n'hi ha que es volen aprofitar de la situació per guanyar diners de manera fraudulenta. És per això que elshan avisat de la detecció d'una novaque té a veure amb una de les pàgines web més populars a l'hora de buscar un allotjament.Es tracta d'una oferta falsa que circula a través dei que teòricament és del portal. S'ofereix un apartament aque s'ofereix per 1.300 euros durant cinc nits, però realment és fals. Per comprovar-ho, els Mossos recomanen verificar que els menús superior i inferior de la web no funcionen.

