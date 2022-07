És obligatori portar sempre el DNI a sobre?

És una de les preguntes més típiques quan, per exemple, es fa una, es va a lao, en general, se surt a qualsevol lloc en què no es vol carregar amb massa coses. És obligatori portar sempre ela sobre? La llei no és clara, però realment no s'especifica en cap part aquesta obligatorietat.Segons l'article 9.2 de la llei Orgànica de Protecció de Seguretat Ciutadana, coneguda també com la polèmica, "totes les persones obligades a obtenir el DNI també estan obligades a exhibir-lo [...] quan sigui així requerit per lesi els seus". Així doncs, mentre que no és obligatori portar el document a sobre, es pot rebre una multa si no es pot mostrar a un agent en cas que el demani.Quin és el procés si passa aquest últim escenari? Doncs segons explica la mateixa llei, els agents poden portar-te fins a comissaria perquè des d'allà es facin lescorresponents. Això, però, no es tracta de cap detenció, sinó que el temps que ha d'estar la persona a la comissaria ha de ser l'"estrictament necessari", i segons la llei, no pot superar les sis hores.En altres casos, també pot ser que els agents facin les identificacions des del lloc dels fets i a partir de l'emissora dins el cotxe policial si la persona facilita el seu número de DNI i els seus, o bé si mostra un altre document legal com uno un carnet d'estudiant.El que sí que està rotundament penalitzat és no mostrar el DNI a un agent si es porta a sobre. Es pot tractar d'una infracció administrativa peri les, si són lleus, poden anar dels 100 als 600 euros. Per contra, si es tracta de tipologia greu, les sancions poden elevar-se dels 601 fins als 30.000 euros.

