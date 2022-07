Moren dos germans en un accident amb focs artificials a França

Bourdouleix

France

Info

📌 DIVERS : A Cholet, le feu d’artifice du 14 Juillet fait deux morts, dont un enfant de 7 ans. Le lieu de l’accident, très proche de la mise à feu, interroge sur la sécurité en place. pic.twitter.com/qJggpq9Y4N — KAM Actualités 🗞 (@kamactualites) July 15, 2022

Bouillard

Dos germans, de 24 i set anys, han mort aquesta nit a la ciutat francesa dedurant la tradicional celebració de la Festa Nacional. Unes altreshan resultat ferides, una de les quals es troba hospitalitzada en estat crític. Segons ha declarat l'alcalde de Cholet,, a l'emissora, tot plegat s'ha produït per un, ja que un dels coets que es llençaven durant la vetllada va explotar prop de la pista de ball on eren els dos germans.. Precisament per això, l'alcalde ha emfatitzat en les seves declaracions que la companyia a la qual li van encarregar els coets era "seriosa" i amb anys previs d'experiència, i ha puntualitzat que el cos de seguretat de la vetllada va demanar que les persones congregades s'allunyessin de la zona en el moment en què començaven els petards, però ha reconegut que, a priori, van pensar queAixí, s'ha obert una investigació per, segons ha anunciat el fiscal Eric. Entre altres qüestions, caldrà determinar si s'hauria hagut de desallotjar la zona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor