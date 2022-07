. Durant aquest divendres,tornen a coincidir en les protestes i, a hores d'ara, ja hi ha un total dea Barcelona. Vuit de la companyia irlandesa i dos de la suïssa, segons fonts sindicals. Durant la jornada d'avui, a Ryanair no s'operaran els vols entre Barcelona i Bordeus, Milà Bèrgam, Roma Fiumicino i Palma, i viceversa.A tot l'Estat, la companyia ha anul·lat 22 vols. El sindicat USO, a més a més, ha denunciat que l'empresa ha acomiadat una altra treballadora arran de la vaga i que. A Easyet, s'ha hagut de suspendre quatre vols a tot l'Estat, dos dels quals afecten la connexió entre la capital catalana i Ginebra, i viceversa.Pel que fa als, Ryanair n'acumula 31 a tot l'Estat, dels quals, concretament quatre sortides i cinc arribades. De moment, a Girona, consta el retard en una arribada i normalitat en les sortides. A EasyJet, encara no hi ha dades oficials.En la jornada d'aquest dijous, es van registrar una quarantena de retards i es van haver de cancel·lar sis vols de la companyia irlandesa a l'aeroport del Prat i fins a 11 a tot l'Estat, segons la darrera actualització del sindicat aquest divendres al matí.La convocatòria de vaga dels sindicats d'ambdues companyies percoincideix aquest 15 de juliol, en un dels dies forts d'operació sortida de les vacances d'estiu. De cara aquest cap de setmana, està previst que Ryanair operi amb normalitat i que les protestes es reactivin el dilluns mentre que EasyJet allargarà l'aturada fins diumenge.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor