La temperatura ideal de l'aire condicionat a l'oficina, segons les expertes

Sempre que comença a fer calor sorgeix el mateix debat a les oficines del país:Tenir aquest dubte i que hi hagi opinions discrepants, és normal i més a casa nostra, un territori majoritàriament càlid que, a més a més, viu aquesta setmana un període extremadament difícil amb l'onada de calor. Nombroses recerques han demostrat que un ambient excessivament calorós per treballar debilita les capacitats de concentració i fa que se sigui menys productiu i eficient.En aquest assumpte, hi ha una qüestió de base, i és queDe fet, un estudi de la Universitat de Maastricht demostra que: els homes tendeixen a estar més a gust amb temperatures més baixes a les oficines que les dones. El motiu són les diferències entre sexes en el metabolisme i en la generació de calories, entre altres. Així doncs, el debat sobre la temperatura ideal a l'oficina no té una solució única i, ni de bon tros, a gust de tothom.El que sí que es pot prendre com a referència és la normativa vigent a l'Estat sobre aquesta matèria: el(RITE), que fixa la temperatura de(locals administratius, comercials i de pública concurrència), amb una humitat relativa d'entre el 30% i el 70%.Així i tot, estar a 26 °C pot ser complicat si a l'espai en què es treballa hi ha molts equips informàtics o treballadors, si es passa per una onada de calor, si hi ha o no ventilació natural, segons com sigui la il·luminació, el color i l'orientació de l'oficina, entre d'altres. Tots aquests elements influeixen en la temperatura d'un habitacle i si no són els adequats, la necessitat de baixar el termòstat és imperiosa. Així doncs,En la línia de la regulació vigent, han considerat que laEl que han recomanat és que s'eviti baixar i pujar bruscament la temperatura de les instal·lacions, apagar el termòstat quan es buida l'àrea i reduir-lo en zones poc utilitzades, com ara les sales de reunions. Els i les especialistes també han aconsellat programar els sistemes perquè arrenquin un parell d'hores abans que comenci la jornada laboral i, per descomptat, realitzar les revisions periòdiques recomanades pels fabricants.Finalment, ells i elles també han considerat essencial no deixar de banda la qüestió del consum energètic sostenible i han descrit com a important tenir en compte una dada contrastada:

