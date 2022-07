Un jutjat de Barcelona retorna la pensió per incapacitat a una dona tot i haver-se curat del càncer

Un jutjat social de Barcelona ha condemnata mantenir laper a una dona que pateix astènia moderada i dispnea davant de mínims esforços arran d'un. L'INSS li va reduir la pensió quan va millorar del càncer, però el jutjat resol que l'afectació respiratòria en la vida diària no li permet treballar amb normalitat i, per això, li manté la pensió.Des del febrer del 2021 l'administrativa tenia una pensió d'incapacitat permanent absoluta per un càncer de pulmó que patia des del 2016 i que el 2019 es va estendre al fetge, i pel qual rebiaArran d'una revisió del juny del 2021 li van retirar la pensió perquè deien que estava responent bé al tractament i que actualment ja està. No obstant, l'informe del tribunal mèdic afegia el detall que la dona teniaa mínims esforços, que suposa dificultats per respirar davant de qualsevol petita acció física. A més, aquesta seqüela la tenia des del principi de la malaltia i no havia canviat.Per això, la sentència condemna l'INSS a atorgar-li de nou la pensió i dona la raó a la dona, defensada per Campmany Abogados.

