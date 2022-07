Aragonès espera que a la taula de diàleg de finals de juliol hi hagi els «primers acords parcials»

Més enllà del relleu de la directora del CNI

La reunió de la taula de diàleg de la darrera setmana de juliol donarà com a resultat "els primers acords parcials" per avançar en la resolució del conflicte. Així ho ha donat per fet el president de la Generalitat,, després de reunir-se amba la. Les seves paraules van en la línia del que també ha assegurat la portaveu de l'executiu espanyol,, que ha ha precisat que la trobada s'agendarà per concretar "temes avançats". Ambdues parts s'han emplaçat a ser discrets sobre el contingut dels possibles acords, però Aragonès ha deixat caure que aquests estaran vinculats amb el compromís deel conflicte.Preguntat per si avalaria la-que, segons Rodríguez, ha quedat fora de la conversa entre presidents-, el president de la Generalitat s'ha limitat a respondre que haurà de ser el govern espanyol qui especifiqui com vol desfer la judicialització del conflicte polític. L'aposta de la part catalana, ha subratllat, continua sent l'. Amb tot, ha puntualitzat que, si bé és "imprescindible" acabar amb la via dels tribunals, el problema de fons entre Catalunya i l'Estat no es podrà resoldre fins que la ciutadania catalana no puguid'autodeterminació. El missatge d'Aragonès ha estat clar: acabar amb la repressió és necessari per posar el comptador a zero, però no per resoldre l'arrel del conflicte."La repressió es manifesta de moltes fortes: amb empresonament, causes múltiples, exilis forçats, multes econòmiques...", ha afirmat per deixar entreveure els marges de maniobra que pot tenir el govern espanyol per moure fitxa per a la desjudicialització. En tot cas, Aragonès ha donat per fet que els propers dies seran suficients perquè la reunió de la taula doni fruitsen aquesta carpeta.De fet, concep la trobada com un punt d'inflexió per passar "de les paraules als fets" i ha, un cop més, a implicar-s'hi. Abans de la roda de premsa, el president ja ha informat el seu soci de Govern de l'acord amb Sánchez per reunir la taula a Madrid a finals de mes. "Treballaré perquè hi siguin", ha insistit tot reiterant que la delegació catalana ha d'estar formada per membres del Govern. També des de la Moncloa han insistit en la importància que tots els actors participin de les converses. "Els acords de la mesa han de sersocial àmplia i transversal. Seria molt desitjable que en formessin part tots els partits de les dues coalicions", ha remarcat la també ministra de Política Territorial.Els acords que es derivin de la interlocució, ha dit Aragonès, són els que determinaran fins a quin punt es refan les confiances que van saltar pels aires a partir de l'escàndol d'espionatge massiu a dirigents independentistes, entre ells el mateix president. Es tracta d'una situació que el president català ha deixat clar que "no es resol amb el relleu de la directora del CNI". Això sí, ha celebrat que durant la reunió Sánchez hagi assumit "el" per aclarir els fets. Com? Segons Aragonès, responent a les accions que es derivin de l'actuació judicial per la querella que va presentar pel Catalangate.La reunió entre els dos presidents ha servit per confirmar el desgel entre la Moncloa i la Generalitat i fixar la propera reunió de la taula, que encara s'hauria de convocar una altra vegada més abans que s'esgoti l'any. La reactivació del diàleg no s'ha escapat de les tibantors habituals entre socis i, de fet, a Palau ja donen per fet -així ho detallen diverses fonts consultades per- que Junts se'n tornarà a quedar fora. Ho argumenten amb el fet que el partit, per boca de la seva portaveu a Madrid,, ha repetit aquesta setmana l'argumentari posat en circulació fa uns dies per la cúpula de la formació: no faran ded'una taula que "no funciona". La diferència és que ara ambdues parts en conversa donen per fet que aquesta vegada hi haurà acords concrets en el marc de la desjudicialització.

