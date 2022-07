​10 plans culturals d'estiu al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre

1. Terres Festival: el certamen que et fa viatjar des de les Terres de l'Ebre

2. Nilak: un espai escènic itinerant

3. FITT Noves Dramatúrgies: el Festival Internacional de Teatre de Tarragona

4. Festival Terrer Priorat: música, vi, arquitectura i paisatge

5. Tarragona Músic Festival: els millors concerts a la Tarraco Arena

6. Eufònic: una experiència sonora i visual al Delta de l'Ebre

7. Danseu Festival: dansa i arts del moviment en context rural

8. In-FCTA: el Festival de Cinema de la Terra Alta

9. DeltaChamber Music Festival: la millor música de cambra al Delta de l'Ebre

10. Festival Internacional de Música d'Altafulla: set concerts en un marc incomparable

L'de la represa suposa. Aquests mesos de calor són una oportunitat excel·lent per redescobrir propostes ja consolidades o conèixer noves iniciatives innovadores al, lesi el. Un territori molt divers amb una, que torna a estar a l'abast de la ciutadania després de dos anys a mig gas.La Diputació de Tarragona treballa, ara més que mai, per enfortir l'oferta cultural a la demarcació. És conscient que és un àmbit necessari, que contribueix a la democratització de la societat, que afavoreix el coneixement, ens transporta a nous mons i enforteix el sentit crític de la societat. Per aquest motiu, ha intensificat les ajudes al sector, vehiculades a través d'entitats i afavorint la contractació d'agents culturals per part dels ajuntaments de la demarcació. Però també ha creat, arran de la pandèmia, una nova línia de subvencions dirigida a professionals autònoms i microempreses culturals, per tal d'apuntalar el sector i d'impulsar la producció cultural a la demarcació.Part d'aquesta efervescència cultural es tradueix en unales properes setmanes. Diferents disciplines artístiques i formats diversos ompliran d'art i cultura el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. , una selecció deentre totes les que es programen aquest estiu.El Terres vol explorar les tendències més innovadores en la representació audiovisual de l'experiència del. Des de, el festival aplega produccions que incentivin la màgia del viatge -especialment la descoberta d’entorns naturals- i que promoguin el desenvolupament sostenible. Ho fan, a més, des d'un entorn únic marcat per parcs naturals com el Delta de l'Ebre i els Ports. A competició, s'hi presenten una trentena de documentals així com més d'un centenar de films turístics. També s'organitzen activitats paral·leles com exposicions.Del 2 al 10 de setembreTortosa (Baix Ebre)al web terresfestival.com El projecte Nilak , que va començar a rodar el 2018, és un espai escènic itinerant que apropa les arts escèniques contemporànies a les comarques més oblidades. Nilak aposta perdels grans nuclis urbans i convertir els pobles de l’àmbit rural en epicentre durant uns dies. de les arts escèniques en viu.La proposta es du a terme amb una carpa mòbil que té les condicions tècniques necessàries per desenvolupar espectacles, tallers, exposicions i creacions durant una estada d'uns deu dies a cada població. Aquestes activitats es treballen juntament amb els habitants locals per generar una immersió al territori i establir-ne el diàleg i la cocreació, en especial amb les escoles. Aquest agost, Nilak muntarà la seva carpa ai una part important de la seva estada serà la creació comunitària d’un espectacle amb professionals i gent local i es representarà els últims dies.Del 21 al 31 d'agostPinell del Brai (Terra Alta)al web nilak.cat Del 31 d’agost al 3 de setembre,s capbussa amb les noves dramatúrgies amb el Festival Internacional de Teatre de Tarragona . Elés una porta oberta als nous talents que es representa en diferents llengües amb un tret distintiu: l’ocupació ambd’espais no teatrals, emblemàtics o històrics de la ciutat.En l'edició d'enguany, on es reivindica el caràcter mediterrani i les ganes de celebrar, el FIIT Noves Dramatúrgies inclou 13 espectacles amb companyies de Catalunya, l'estat espanyol, Itàlia, el Regne Unit i Bulgària així com Titanas, un triangle de dansa entre Sol Picó, la polonesa Natsuki i la sueca Charlotta Öfverholm.Del 31 d'agost al 3 de setembreTarragona (Tarragonès)al web fitt.cat Música, paisatge, arquitectura i vins es mariden al Festival Terrer Priorat , ja plenament consolidat. El certamen s'allarga des de finals d'estiu fins a les portes de l'hivern amb una vintena de concerts i també tastos de vins. La proposta artística es configura ambi en espais amb valor patrimonial o paisatgístic que dona sentit al to humanista i transcendent que el festival té des dels seus orígens. Destaquen les actuacions de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Roba Estesa, The Sey Sisters, Andrea Motis i Pupil·les, entre altres.Del 21 d'agost al 9 de desembreQuinze localitats del Prioratal web terrer.cat El Tarragona Music Festival és un nou certamen musical d'estiu amb una programació per a tots els públics a la, un dels escenaris més emblemàtics de la demarcació. Quatre grans nits musicals amb artistes de primer nivell com les gallegues Txungueiras (22 de juliol), Nil Moliner (29 de juliol), una nit festiva amb Oques Grasses, Stay Homas i Els Catarres (5 d'agost) i el tancament a càrrec d'Ayax y Prok (6 d'agost)Del 22 de juliol al 6 d'agostTarragona (Tarragonès)al web tarragonamusicfestival.com Eufònic és el festival al voltant de les arts sonores, visuals i digital-performatives que se celebra a les Terres de l’Ebre., com a població principal, així com Amposta, Tortosa, Miravet, Roquetes i Ulldecona acullen instal·lacions artístiques i actuacions en espais singulars. La singularitat del paisatge de les Terres de l’Ebre en general i del Delta de l’Ebre en particular és l’element vertebral i diferencial del festival, convertint Eufònic en unaancorada en el paisatge i l’entorn. L'Eufònic Pro, a més, compta amb presentacions, taules rodones i trobades ràpides entre experts, així com activitats més disteses com vermuts amb artistes i presentacions de projectes.Del 25 al 28 d'agostLa Ràpita i altres localitats de les Terres de l'Ebreal web eufonic.net Danseu Festival és el festival internacional deen context rural. Un esdeveniment d’estiu que celebra anualment la cultura a, un municipi de només 200 habitants situat a la Conca de Barberà. Una cita que connecta més de 2.000 persones, estudiants d’arts del moviment i gairebé un centenar d’artistes amb la terra i els paisatges rurals. Fundat per Pau Estrem i Nuri Aguilar, l’any 2013, el projecte posa èmfasi en la descentralització de la cultura per crear i fidelitzar nous públics.Del 12 al 14 d''agostLes Piles (Conca de Barberà)al web danseufestival.com L' In-FICTA és el. Nascut el 2017 at del conegut actor Ivan Massagué i el grup de dinamització local Sorolla't, el certamen s'ha consolidat i s'ha anat ampliant a la resta de la comarca. En una zona amb poc accés a la cultura, el festival esdevé un. A banda dels films a concurs, hi haurà projeccions en cellers i també un cinepícnic en família, maridatges amb vins i tallers, entre altres. En definitiva, una setmana de cultura per a tots els públics a la Terra Alta.Del 31 de juliol al 6 d'agostBot i altres poblacions de la Terra Altaal web infcta.com per a la setena edició del DeltaChamber Music Festival . Més dies, moltes novetats i una màgica programació de música de cambra per fer somiar des de les. La fantasia és una forma de composició del món de la música clàssica i de cambra amb un marcat caràcter improvisatori i fantasiós que no segueix les normes preestablertes, permetent al compositor una expressivitat musical lliure i relaxant les restriccions inherents d’altres formes tradicionals més rígides. El festival proposa un extens programa de concerts de cambra d’altíssima qualitat de la mà d'11 músics de trajectòria internacional, 2 Young Talent i 3 membres del Programa Academy, que es reuniran per viure una residència artística i musical única a les Terres de l’Ebre.Del 25 de juliol al 7 d'agostAmposta, Ulldecona, Flix, Deltebre i Tortosaal web deltachambermusicfestival.com La Vila Closa d', declarada bé cultural d'interès nacional, és l'antic nucli medieval emmurallat d'aquest municipi del Tarragonès, que data de la segona meitat del segle XI. En el seu interior, la plaça de l'Església és un escenari incomparable per a la celebració del, que enguany arriba a la 35a edició.on la música de cambra i de veus s'entrecreuen amb altres estils. Hi ha entrades per a un sol concert i també abonaments de quatre i set recitals.Del 4 al 24 d'agostAltafulla (Tarragonès)al web altafulla.cat