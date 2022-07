La nova Síndica, Giménez-Salinas, defensa la reforma del delicte de sedició

Col·laboraramb el Defensor del Poble

Un nou model de justícia penal

La jurista i professora universitàriaha pres possessió aquest dijous del càrrec delal Parlament i en el seu discurs inaugural ha apostat per lacom una manera deentre Catalunya i Espanya. Giménez-Salinas ha afegit que sovint quan fa aquesta petició li retreuen que peca d’ingènua i ha rebatut que no ho és i que simplement creu en el diàleg i en el pacte. A més, la nova Síndica ha carregat contra l’actual sistema de justícia penal, que ha titllat d’obsolet i antiquat, i ha qualificat lacom unCap a les dotze del migdia, Esther Giménez-Salinas ha entrat a l’auditori del Parlament de Catalunya acompanyada del president de la Generalitat,, i de la presidenta del Parlament,, per prendre possessió del càrrec de Síndica de Greuges, després que el 30 de juny la cambra aprovés el seu nomenament per 91 vots a favor i 30 en contra.Giménez-Salinas ha fet el jurament com a nova Síndica de Greuges, en el qual ha promès vetllar pels drets i llibertats de les persones a Catalunya, i ha pronunciat un discurs inaugural que ha durat una mica més d’un quart d’hora i en el que ha apuntat els seus principals objectius al càrrec. Entre els eixos de treball que s'ha proposat ha destacat el de la. "Hauríem de procurar la desjudicialització dels conflictes, una qüestió que a aquí, a Catalunya, és especialment important”, ha afirmat l'ex-professora d'ESADE.La nova Síndica ha concretat que això ha de passar, entre altres coses, per la reforma del delicte de sedició i adaptar-lo al context europeu. Una declaració que pren rellevància quan falten porques hores de lad'aquest divendres entreen la qual president de la Generalitat podria posar aquesta qüestió sobre la taula.Giménez-Salinas ha dit que, al marge de la qüestió de la sedició, molts altres conflictes es podrien resoldre per la via del pacte i el diàleg. "Sovint em diuen que soc una ingènua. Però no ho soc. He vist moltes coses a la vida. Simplement crec en eli el", ha matisat."El motiu més important pel qual he acceptat aquest encàrrec és que vull acabar la meva carrera professional allà on la vaig començar: en la tasca social d’ajudar als", ha dit Giménez-Salinas, que ha explicat que la seva primera feina va ser com a tutora delegada del Tribunal Tutelar Juvenil de Barcelona i que poc després va treballar com a psicòloga en un reformatori per a nenes al barri del Bon Pastor.Un altre motiu per acceptar el càrrec que ha mencionat Salinas ha estat que la llei del Síndic de Greuges li permet col·laborar amb el-la figura homologable al síndic a nivell estatal- que ocupa actualment l'expolític socialista, amb qui Salinas ha manifestat "il·lusió" per treballar.Després de fer un repàs per la seva trajectòria com a jurista, Giménez-Salinas ha carregat contra l’actual sistema de justícia penal, al que ha titllat d’. "Sempre es parla del ius puniendi, el dret a castigar. I la meva pregunta és: on és el dret a perdonar? I a ser perdonat?", ha exposat la nova Síndica. "Cal una", ha afegit.En el mateix sentit, ha carregat contra la figura de la presó: "Vista des del segle XXI, sembla un reducte del passat". La que va ser rectora de la Universitat Ramon Llull encara ha anat més enllà i ha dit que vol que la seva tasca com a síndica aposti pelspels centres de dia i pel control telemàtic del condemnat."Aquesta justícia restaurativa fa 30 anys que s’aplica en la justícia juvenil. Per què no la podem aplicar de manera definitiva a tot el sistema penal?", s’ha preguntat Giménez-Salinas. La nova Síndica també ha abordar la qüestió de lai ha afirmat que el sistema de protecció infantil i juvenil de Catalunya "necessita una profunda revisió" i ha apuntat que "protegir al nen no pot ser mai tancar-lo o aïllar-lo".Giménez-Salinas també s’ha referit alsi ha precisat que cal reformular aquesta qüestió per a què els nouvinguts a Catalunya es puguin integrar totalment al teixit social com ho van fer els migrants dels anys 70 i 80. Sobre el paper de les institucions en la vida social, ha dit que sovint ha vist a l’administració una forma de treballar massa masculina i que li agradaria que aquesta fos "més amable i integradora".Lligat a aquesta qüestió, s’ha proposat lluitar per canviar el llenguatge que l’administració fa servir amb el ciutadà. "No pot ser que t’arribi una notificació a casa i hagis de consultar amb un advocat perquè no saps què vol dir", ha comentat Giménez-Salinas. "Hem de canviar elper un llenguatge proper i entenedor", ha completat.Després del discurs de Giménez-Salinas, la presidenta del Parlament ha pres la paraula i ha celebrat que la jurista hagi acceptat "aquest repte tan noble". Borràs ha fet un repàs històric a la figura del Síndic de Greuges i ha lloat la seva persistència en el temps. "Jo t’encoratjo en la protecció isempre. Especialment per damunt de les injustícies", li ha dit Borràs a Giménez-Salinas.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor