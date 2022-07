ERC s'hi posa bé amb Sánchez a l'espera de fruits a la taula de diàleg

La suma de les mesures progressistes fruit del gir a l'esquerra de Pedro Sánchez i de la voluntat d'aprofundir en el diàleg polític per desjudicialitzar la política catalana i avançar en solucions, ha provocat que ERC torni a l'actitud col·laborativa amb el govern espanyol de Pedro Sánchez. El bloqueig del diàleg i el Catalangate havien degradat les relacions, però uns i altres han arribat a la conclusió que, distanciats, hi perdien més del que hi guanyaven. Tant el PSOE i Podem com ERC busquen estabilitat i resultats, i pretenen acabar les legislatures, a Madrid i a Barcelona.





Aquest dijous, al ple del Congrés, el mateix dia que es tancava el debat de política general amb la votació de les resolucions, els republicans han donat, de nou,. A canvi dels seus vots, alimenten expectatives que s'haurien de concretar aviat: esperen que divendres, aa la Moncloa, i en la taula de diàleg que s'hauria d'acordar convocar a la segona quinzena de juliol hi hagi resultats tangibles en forma de desjudicialització.Els republicans han donatper combatre la crisi d'inflació arran de la guerra a Ucraïna, han votat que sí a laper forçar la provisió de vacants al TC per part del govern espanyol i el CGPJ, i han confirmat, que el PP infama perquè du el segell de Bildu. Els vots d'ERC s'han orientat al ple de dimecres en la línia dels de Bildu, el PNB, el PDECat i altres minories nacionals i d'esquerres que han certificat que Sánchez acaba una setmana intensa a les Corts

Poca generositat en les resolucions

El PP s'estova una mica

Optimisme amb els pressupostos

No hi ha hagut tan bona química en el debat de les propostes de resolució . Les d'ERC, com les de Junts, la CUP i el PDECat, eren de màxims en temes com el dret a decidir o la reforma de la sedició i la rebel·lió al codi penal, un dels temes que es negocien entre bambolines entre els governs.per intentar arribar a un acord. Sí que estan compromesos, afirmen, ambper impedir nous casos com el Catalangate.De fet, Esquerra només veu aprovades dues de les seves resolucions (després d'acceptar aportacions del PSOE). Junts en farà prosperar una. No ha acceptat les esmenes socialistes al seu text, però els vots del PP la faran prosperar. El PSOE ha acceptat esmenes d'ERC a una resolució seva sobrei es recollirà el traspàs que es va pactar a la comissió bilateral Estat-Generalitat., del passat abril,no va tenir els vots d'Esquerra (i tampoc li van ser finalment necessaris) perquè argumentaven quehavien estat insuficients. Sí que els ha tingut el d'aquest dijous malgrat que el Catalangate segueix sense resoldre's ( Aragonès va demanar el cap de la ministra Margarita Robles ) i que conté propostes com ara un descompte del 50% en els abonaments de transport ferroviari que ja han quedat superades pels anuncis al debat de política general., satisfet per la rebaixa del 10% al 5% de l'IVA de la factura elèctrica, que feia temps que reclamava la dreta. El partit d', en canvi, votarà en contra dels nous impostos a la banca i a les elèctriques encara que aquests dies ha evitat la sobreactuació. El PSOE i el PP sí que han pactat una resolució sobre la despesa militar, que el 2030 s'hauria de situar en el. Els populars s'han estovat una mica després d'un debat dur, especialment amb laper la referència a la necessitat d'investigar els excessos policials fins a l'any 1983, quan els GAL van començar a actuar.Els socialistes afirmen que surten del debat al Congrés, i de les votacions al decret i a dues lleis importants, amb, prendre la iniciativa i ocupar el. Esperen, de fet, que l'que va consolidar la rotunda victòria del PP a les eleccions andaluses comenci ara a esllanguir-se. De l'èxit o no de la mesa de diàleg, de la que parlaran aquest divendres Aragonès i Sánchez, en dependrài, per tant, l'estabilitat parlamentària continuï.La propera estació parlamentària serà ela la tardor. Fonts socialistes afirmen que el ritme d'execució dels comptes de 2022 és molt més alt que el de 2021 i que els republicans no haurien de tenir, doncs, motius per no posar-s'hi bé.. La carpeta del procés, però, encara pesa a Catalunya, per més que Sánchez intenti obviar-la tant com pot.

