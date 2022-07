Entre el futur del Govern i el de Borràs: els debats més calents del congrés de Junts

celebra aquest cap de setmana la, marcada pel debat i votació de les quatre ponències redactades: la política, l'organitzativa, la sectorial i la municipal. Les dues primeres seran les que s'enduran bona part de l'atenció de la militància, tenint en compte la quantitat d'esmenes vives que arriben al conclave, que e celebra a La Farga de l'. En concret hi ha dues carpetes que són especialment rellevants: el futur de Junts ali, també, què li espera a la presidenta del Parlament,, ara que ja està acusada per la Fiscalia , que li demana is anys de presó i 21 d'inhabilitació pel cas de la(ILC).Pel que fa al primer assumpte, el redactat que té la ponència ja transaccionada sobre la continuïtat al Govern és aquest: "Junts presentarà dins del debat de política general de 2022, una sèrie de propostes destinades a preparar la culminació del procés d'independència. En cas que no s'assoleixi un acord satisfactori amb la resta de partits independentistes, i tenint en compte el balanç de l'acord de Govern, Junts plantejarà a les seves bases les iniciatives adequades a tal situació entre les quals lao no al Govern". Hi ha una sèrie d'esmenes que aposten per, és a dir, aquella part que explicita la possibilitat de sortir de l'executiu. Aquest redactat ha estat rebutjat per l'equip de la ponència i, per tant, es debatrà al plenari.El mateix passa amb una esmena que continua en marxa que té a veure amb el futur de Borràs. La ponència organitzativa té aquest redactat definitiu sobre penes per delictes de corrupció en l'apartat de faltes molt greus: "Laper algun delicte relacionat amb la corrupció o la malversació de fons o altres delictes que atemptin contra els principis fundacionals del partit. No s'entendrà, que s’haurà de valorar en cada cas concret, per part de la Comissió de Garanties". Quina és l'esmena que, des del Berguedà, es manté viva? Demana suprimir, precisament, la part que parla dels casos de lawfare. És a dir que, en cas de ser condemnada en ferm, no hi hauria cap excepció en el cas de la presidenta del Parlament, que també ho és del partit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor