Aplicacions que necessites tant sí com no a l'hora de viatjar

Hostelworld

Splitwise

Splitwise

Maps. me



És

me és

gratuïta

intuïtiva

Luggage Hero

Luggage

Hero

Flixbus

Omio

vols

Omio

intuïtiu

Journi

Journi

A qui no li agrada? Desconnectar, recórrer pam a pam una ciutat desconeguda, endinsar-se en unadiferent de la pròpia... Tot i que sempre és un plaer, organitzar les escapades pot comportar, sovint, mals de cap.La tecnologia, com sempre, ofereix petites eines que ens ajuden a organitzar l'escapada perfecta i fan que aquest procés sigui molt més senzill. Aquestes són les set apps que heu de descarregar-vos per a gaudir d'unes bonesSi t'encanta conèixer destins nous, però el teu pressupost és una mica limitat, aquesta opció et permetrà fer una cerca ràpida i reservareconòmics. Té 36.000 propietats repartides en 170 països del món, que compten amb les opinions de més de 10 milions d'hostes. A més a més, la realització de pagaments a través de l'app és segur, ja que els detalls de la targeta de crèdit estan xifrats amb SSL.Un imprescindible si es viatja en grup. Aquesta aplicació ajuda a, un dels ítems més complicats de gestionar. Amb, l'usuari pot crear llistes de pagaments conjuntes on s'especifica què s'ha de comprar i qui ho ha adquirit. També es poden afegir descripcions. Quan s'acaba el viatge, es configura un registre final on s'indica quina quantitat de diners deu cada membre del grup i a qui.especialment útil en aquells moments en què el mòbil decideix deixar de tenir Internet. Maps.unaque conté mapes d'arreu del món que s'actualitzen de forma periòdica. Un altre dels avantatges, a banda que funciona sense connexió a la xarxa, és que té un servei de guia a través de pantalles 3D, que es configura en diversos idiomes.T'ha passat que no has pogutenlloc quan et venia de gust passejar per la ciutat?indica a l'usuari diversos establiments on poden deixar-se les maletes unes hores o, fins i tot, durant un dia complet a canvi d'una remuneració econòmica.Aquesta és una alternativa peramb un cost econòmic baix. En ser un mitjà de transport per carretera, funciona per Europa, arribant fins a Noruega i Turquia. La clau és consultar freqüentment l'aplicació per veure les ofertes i decidir si val més la pena viatjar amb bus o amb una altra mena de transport. Sol anar bé per aquelles escapades improvisades.És útil per a. L'aplicació permet seleccionar, trens i autobusos de més de 80.000 destins i comparar quines són les millors ofertes, per tal que el cost total sigui més econòmic. A banda de les ciutats conegudes, també funciona en pobles i petites localitats de la zona.té un ús senzill iIdeal per aquelles persones que els hi encanta fer unamb els records d'un viatge.permet crear unade l'escapada, ja que es considera una mena de "diari". L'usuari pot detallar les rutes diàries i afegir-hi les fotografies. Al final de les vacances, queda un record amb tota mena de detalls per a tota la vida

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor