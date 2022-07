Desallotgen la platja de Sitges per la presència de taurons

⚠️ PROHIBIDO el baño en Vilanova por dos tintoreras vistas en la Playa de Sant Gervasi ( segunda vez, en una semana) #estanpasandocosas @ajuntamentvng @PLVNG pic.twitter.com/lNU48XNoLz — Gerard Romero (@gerardromero) July 14, 2022

🦈 Troben a la costa catalana l'espècie de tauró més ràpida del món https://t.co/YPIwZEu1a3 pic.twitter.com/9gJhLB9QbK — NacióDigital (@naciodigital) July 11, 2022

Moments d'incertesa a les platges de. Els banyistes de diversos punts de la ciutat han hagut d'immediatament davant la presència dei arran de l'avís dels socorristes. Per ara, es desconeix quants exemplars poden haver-hi, tot i que en serien com a mínim dos, segons expliquen atestimonis dels fets.A hores d'ara, i tal com ha comunicat l'Ajuntament del municipi, les quatre platges amb bandera vermella són la de la, la, lai l'. La presència dels taurons s'ha produït a menys de 100 metres de la costa, fet que ha obligat a activar tots els protocols de seguretat.Anteriorment, aquest matí de dijous també s'ha hagut de prohibir el bany aper la presència de dues tintoreres a la platja de. En el cas d'aquest municipi, és el segon cop que passa en una sola setmana. Pel que fa a Sitges, també s'ha substituït laverda per laen qüestió de minuts.Just aquest dilluns l'Associació Cetàcea va informar que havia vist un(Isurus oxyrinchus) al litoral del. Es tracta ni més ni menys que del tauró més ràpid del món, que pot assolir els 70 km/h i que, a més a més, està en perill d'. L'entitat ha celebrat la troballa de l'exemplar, que va ser albirat el 3 de juliol lluny de la costa nedant a la superfície.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor