Puigdemont, sobre les conclusions de l'advocat de la UE: «Sabem què hem de fer si arriba el pitjor escenari»

Esmena a Bèlgica pel cas de Lluís Puig. L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE),, ha fet públiques aquest dijous les conclusions d'una carpeta clau per als exiliats independentistes: lesque va plantejar el jutge del Tribunal Supremsobre l'abast de les euroordres. L'advocat ha donat la raó al magistrat del Suprem i ha conclòs que Bèlgica no pot qüestionar la competència de l'alt tribunal espanyol per emetre euroordres i que no pot denegar l'extradició dels exiliats per risc de vulneracions de drets si abans no acredita "" de l'estat de dret a Espanya que afectin el seu sistema judicial.L'expresidentha reconegut que el posicionament de l'advocat general no és el que esperaven els exiliats i ha assenyalat "clares contradiccions" entre l'opinió de De la Tour i la jurisprudència recent del TJUE. "Confiem que el tribunal ho resoldrà, estarem a l'aguait de la decisió", ha dit a través de Twitter. Puigdemont ha assegurat que ell i el seu equip tenen estudiats "tots els escenaris possibles"."Sabem què hem de fer en cadascun d'ells", ha afirmat, i ha garantit que "lluitarà per cada dret i per cada opció, sense rendir-se ni renunciar". En aquest sentit, ha volgut remarcar que l'exili encaraperò també ha garantit que tindran resposta si aquesta situació arriba. "i quines actituds hem de prendre si arriba el cas del pitjor de tots els escenaris possibles, en què tampoc no ens trobem", ha dit Puigdemont.L'advocat, que pilota l'estratègia judicial de l'exili, s'ha mostrat sorprès per les conclusions de l'advocat. "No podem estar contents amb el posicionament de l'advocat general", ha afirmat. Boye ha remarcat que les conclusions xoquen amb els criteris de sentències recents del TJUE i suposen una "negació dels drets fonamentals com a drets individuals". "Assumeix que només es poden tenir en consideració per denegar una extradició quan existeix una vulneració generalitzada", ha dit a Twitter.Això, més enllà del cas català, suposa un. Amb tot, Boye remarca que les conclusions "no impliquen una futura entrega dels exiliats". "Ens torneni ens obliguen a provar una fallada generalitzada del sistema i comptem amb els elements per fer-ho", ha reblat.

