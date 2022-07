Mor l'advocat i activista Pau Miserachs

(Barcelona, 1946) després d'una llarga malaltia. Amb ell desapareix una figura amb una llarguíssima trajectòria en defensa dels drets nacionals de Catalunya que va defensar des del tardofranquisme. Fill d'una família catalanista -el seu pare va ser un democristià proper a-, Miserachsi va ser candidat al Congrés en les primeres eleccions democràtiques, el 1977, quan el seu partit no va poder presentar-se amb les pròpies sigles i es va integrar en la coalició Esquerra de Catalunya.Miserachs, enquadrat en l'anomenat sectordels republicans, va mantenir uns relacions sempre complexes amb Esquerra Republicana, partit que va abandonar durant uns anys. Després hi va tornar i va defensar el projecte independentista ds d'un republicanisme ben allunyat d'essencialismes.i els títols de les seves obres expliquen bé les seves tesis autodeterministes: Sortir del laberint, El debat inacabat. Fins que parlin les urnes o La República catalana és la solució al conflicte.Com a advocat -va exercir de manera ininterrompuda des del 1969 fins a la seva jubilació el 2019- es va especialitzar en la, un tema del qual va ser un dels màxims especialistes a l'estat espanyol. L'any 1985, va fundar, amb altres autors com, l'Associació Literària i Artística per a la Defensa del Dret d'Autor.

