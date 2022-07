OND

Eren els requisits que havia marcat el propietari d'un pis a la capital a catalana al seu anunci publicat a la web del portal Idealista. Tres anys més tard, una jutgessa ha ratificat una multa deinterposada per lAjuntament de Barcelona després que el consistori comuniqués el 2020 que la publicació vulnerava laFinalment, la sanció va recórrer al jutjat contenciós - administratiu, que l'ha ratificat.Els fets es van detectar gràcies a l'), que va conèixer la situació després que un ciutadà realitzés una queixa a l'organització per considerar els requisits discriminatoris i xenòfobs. L'va analitzar-ho i va transmetre l'expedient a la, que va incoar un expedient sancionador contra els anunciants, els agents de la propietat immobiliària i l'empresa Idealista perquè l'anunci excloïa els col·lectius nacionals fora de l'espanyol.Així, es va determinar que l'oferta del propietari del pis, la qual cosa contravé la llei 18/2007 del dret a l'Habitatge, que tipifica com a "infracció molt greu dur a terme accions o omissions que comportin assetjament o discriminació en el seu ús". La sentència, que declara culpable al propietari del pis, s'ha convertit endictada per motius racistes i xenòfobs durant l'exercici del dret a l'habitatge.

