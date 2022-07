Pujol i el valor de la memòria en la Catalunya de la desafecció

Consells per fer un partit

Vindicació d'un departament

és el nom d'un col·lectiu de joves nacionalistes que fa anys que treballa per a la rehabilitació de la figura del presidentHo fan a través de sessions sectorials centrades en una àrea de la seva etapa de govern. Aquest dimecres, ha tocat tractar la política agrària del Govern Pujol, amb la presència de l'expresident. Hi han intervingut els exconsellersi Jordi Ciuraneta, i l'exalcalde de Gelida i exdiputat, que han elogiat la seva política en el terreny agrari.Jordi Pujol ha intervingut al final de l'acte per agrair l'homenatge dels seus antics col·laboradors i fer una defensa de ladel país feta sota el franquisme. ". Vam fer una guerra i la vam perdre", ha dit, però "l'exèrcit que quedava es va haver de refer. I vami recuperar les virtuts bàsiques del país, com. Si no estimes la terra, com la defensaràs?".L'expresident ha assegurat que ", la identitat i la cultura, la seva història, la seva manera de viure". Mirant a un membre de la comunitat jueva present, ha explicat que els jueus van viure lluny de la seva terra durant set segles, però van resistir perquè cada dia resaven una pregària que deia "l'any que ve a Jerusalem"., ha afirmat.En un to personal, l'expresident ha fet una crida a l', que no va perdre ni quan era a la presó. Ha admès que amb l'edat i "per coses que no m'han sortit bé, ha perdut entusiasme, però "si jo perdés l'esperança, no seria res". Pujol ha narrat que ha viscut a pagès, però molt poc, amb el seu avi, a qui va ensenyar a llegir i escriure la seva dona. Però ha explicat que es va enamorar del tipus de vida dels pagesos.Tot i evitar entrar de ple en l'actualitat política, Pujol s'ha referit a les dificultats de. "Ara molta gent vol fer partits, tres o quatre parlen de fer un partit, o trenta o quaranta. Així no es fa un partit". I ha tornat a referir-se al poble jueu, que ha après a esperar i tenir esperança. "Hem refet Catalunya", ha dit, i "aquell exèrcit derrotat ja no és tan derrotat".Després, Pujol ha assegurat que l'important per edificar un projecte polític ési ha mostrat la seva confiança en les noves generacions per tornar a aixecar el país. Al final de les seves paraules, ha volgut donar un missatge positiu: "Estem en un moment de dificultats, però molt millor de com estàvem amb aquell exèrcit derrotat".Ha estat Joan Vallvé qui ha explicat la importància que sempre va donar Convergència Democràtica de Catalunya a la política agrària i al control del departament. Quan el 1984 CDC va cedir una conselleria a ERC, tot i tenir majoria absoluta, l'Esquerra d'van reclamar Agricultura, Pujol s'hi va negar en rodó. El motiu era molt clar: Agricultura era el territori. I es va cedir Indústria als republicans.El viticultor Pere Parera ha explicat els orígens d'i els esforços per, i els primers projectes legislatius com la Llei de cooperatives, que va ser consensuada per la pràctica totalitat dels partits, o la Llei de cambres agràries i la Llei de ports de muntanya. Parera ha assenyalat que la política de CiU va permetre que una gran massa de gent, de mentalitat conservadora, es va fer catalanista i com això va contribuir a les grans victòries pujolistes dels anys vuitanta.Jordi Ciuraneta s'ha definit com un "fill" de la generació que, amb Pujol al davant, "va estructurar un país". Ha relatat que abans sempre deia que ell, de Palma d'Ebre, sempre deia que venia no de la fi del món, però sí d'on ja es començava a veure: "El president va fer molt perquè no hi hagués pobles de la fi del món". Ha criticat, com abans ha fet Vallvé, que no existeixi actualment un departament pròpiament d'Agricultura. Ha afirmat que "noten a faltar" Pujol per haver transmès "valors de país". "i notem a faltar lideratges forts com el seu", ha resumit al final.Ara feia dos anys que no organitzaven cap acte. El darrer, també al Reial Cercle Artístic, va ser sobre política mediambiental. Van iniciar el cicle el 2018 amb una taula rodona sobre infraestructures, i després van tractar sobre sanitat i benestar social. En la Catalunya de la desafecció, vells i nous pujolistes es refugien en l'ideari de l'expresident per carregar piles.

