Deu llibres que et pots llegir en un cap de setmana

Amb l'estiu tornen les vacances i, amb elles, la promesa de fer activitats impossibles de dur a terme durant el ritme frenètic de la rutina.Enguany, us proposem uns llibres que es llegeixen en una ullada i que, a més a més, són gairebé impossibles de deixar a les prestatgeries.Guardonada amb el, és un llibre emotiu, reflexiu i revelador. L'autora explica la història, amb trets autobiogràfics, d'una adolescent que viu en un entorn opressiu, del qual és gairebé impossible escapar sense pagar un preu molt alt., tot comença quan la protagonista coneix una noia enlluernadora, de la seva mateixa comunitat, però amb un estil de vida completament diferent. Inicien una relació d'amistat i, plegades, s'enfronten al pantanós camí cap a la llibertat.És el primer llibre de la trilogia La núvia gitana, La xarxa porpra i La nena. Escrits perMola, el trio d'escriptors guardonat amb el, conten la història de la, assassinada brutalment en la vespra de les seves noces. El culpable ha seguit un ritual de tortura atroç molt similar al que va patir la seva germana Lara set anys abans. La inspectora Elena, amb una càrrega personal a l'esquena, investiga amb el policiai la resta del seu equip el crim. El 27 de setembre es publica la quarta part de la saga,La irlandesanarra en la novel·la la relació entre dos adolescents, lai en, que no poden ser més diferents: ell és el típic noi popular i ella la tòpica noia que prefereix la solitud. Un dia els joves coincideixen i inicien una relació magnètica i de fascinació mútua. És un llibre agredolç sobre amor, sexe, poder, desig i enamorament. Ésde la llista, amb el Costai l', a banda de ser finalista a guardons com Mani el'sPublicada per primera vegada l'any 1968, és un llibre a priorique se centra en la vida d'en, un nen brasiler de cinc anys intel·ligent i sensible. Per una criatura com ell, que a més a més viu en un entorn farcit de pobresa, la realitat és sovint dura. Per això, es refugia en el seu amic, un arbre petit de taronja llima, a qui li explica els seus secrets. Amb el llibre,, fet que afirma per què és un dels llibres més llegits de la literatura brasilera contemporània.amb la qual l'autora fa el seu debut al món de la prosa. És la primera entrega d'una trilogia composta pels llibres Permagel,i Mamut. La primera obra se centra en la vida de la protagonista, una dona lesbiana amb tendènciesi aficionada al sexe. Al llarg de les 192 pàgines, Baltasar fa reflexionar el lector de forma honestapropera sobre la solitud, la fragilitat, els cànons heterosexuals i la no-maternitat, entre d'altres. La novel·la s'ha guardonat amb elL'assaig és una transcripció de laque va fer el 2017 l'autora nigerianaNgozisobre què suposa ser una dona feminista al segle XXI. Amb un to àgil, irònic i perspicaç,explica anècdotes que evidencien la desigualtat de gènere i advoca per un món més just, pel qual l'aliança dels homes amb el moviment feminista és cabdal.L'estiu és el moment ideal per començar o rellegir un clàssic de la literatura universal. I quina millor opció que Donetes, de? Així mateix,, després que l'editorial Viena adaptés la novel·la sencera en la col·lecció el Jardí Secret de Viena. Abans, hi havia una adaptació d'Àngels Burgas amb il·lustracions magnífiques d'Ignasi Blanch, però no estava disponible el text complet. Així, ja es poden rememorar o descobrir les peripècies de la, la, lai l', marcades per la guerra civil americana i la complicada i estreta relació entre elles.Així, neix d'unaescrits i il·lustrats per la britànica. Aquesta primera part segueix les primeres passes de la relació d'en Charlie i en. Tot i que van al mateix institut, no havien creuat cap paraula fins que un dia s'asseuen junts. Aviat es fan amics, però en Charlie començarà a desenvolupar sentiments amorosos. Al principi pensa que no té cap possibilitat amb en; això no obstant, el còmic demostra que l'amor, sense dubte, és imprevisible i arrasador.Una altra opció excel·lent pels amants de la novel·la negra! L'autor suís Joëlens transporta a la vida d'enGoldman,. En cerca de refugi, visita una temporada al seu mentor Harry, que resideix a la ciutat d'Aurora,. Un matí, la policia troba enterrat al jardí de casa seva el cadàver de la Nola, una adolescent desapareguda l'any 1975. En Harryés considerat culpable d'assassinat i enGoldman inicia una carrera a contrarellotge per demostrar la seva innocència.Guanyadora del, és la primera novel·la de la jove escriptora Laia. A través d'un, resseguim la història de l'Arnau i la seva filla, que es retroben després d'anys sense tenir contacte. Ambdós es traslladen al barri de Gràcia, on inicien una vida estranya i nova plegats mentre s'acostumen l'un a l'altre. El llibre fa salts temporals entre el present i la infantesa de l'Arnau, que fuig del seu passat a Delta de l'Ebre.

