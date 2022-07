L'Ajuntament verifica que el soroll en 11 espais sensibles de Barcelona supera el límit permès

Com es calcula el límit acústic de cada àrea? Zona de sensibilitat acústica alta: carrers que demanden una protecció alta contra el soroll. Normalment, correspon a zones exclusivament residencials, d’ús sanitari o docent o espais naturals.

carrers que demanden una protecció alta contra el soroll. Normalment, correspon a zones exclusivament residencials, d’ús sanitari o docent o espais naturals. Zona de sensibilitat acústica moderada: comprèn aquells carrers que admeten uns nivells de soroll mitjans. Habitualment correspon a zones amb coexistència d’ús residencial i activitats o infraestructures o d’ús terciari.

comprèn aquells carrers que admeten uns nivells de soroll mitjans. Habitualment correspon a zones amb coexistència d’ús residencial i activitats o infraestructures o d’ús terciari. Zona de sensibilitat acústica baixa: són aquells carrers que admeten uns nivells de soroll elevats, com poden ser les zones industrials, espais afectats per infraestructures de transport o zones per a usos recreatius i d’espectacles.

són aquells carrers que admeten uns nivells de soroll elevats, com poden ser les zones industrials, espais afectats per infraestructures de transport o zones per a usos recreatius i d’espectacles. Zones especials.

a les places i carrers i, per fer-ho, s'han instal·laten 11 punts diferents de la ciutat. Els mesuraments de les darreres setmanes mostren que en tots els espais analitzatspermesos de soroll de nit.Es tracta d'espais que poden ser considerats(ZATHN) i són els següents: Carrer d’Enric Granados; Plaça de George Orwell; Carrer de Joaquim Costa; Carrer d’Almirall Churruca; Rambla del Poblenou; Carrer Rogent; Carrer de l’Allada Vermell; Carrer Nou de la Rambla; Plaça d’Osca; Triangle Lúdic; places Sol, Virreina i Revolució de Gràcia.Una vegada fetes les primeres comprovacions, els districtes afectats -Ciutat Vella, Sant Martí, Sants-Montjuïc, Eixample i Gràcia- treballaran per implementar pròximamentadaptats a cada cas. Es crearan les ZATHN que permetran reduir l'impacte de la contaminació acústica al total de la ciutat.A més, properament esels nivells acústics de nit en, segons comunica l'Ajuntament de Barcelona. Són el carrer de Blai i els Jardins de la Mediterrània a Sants-Montjuïc o les places del Diamant, Raspall, Joanic i Vila de Gràcia.treballa per tal de fer un reconeixement i una adaptació de la ciutat, plantejant, per a cada tram de carrer, quin son els usos i, per tant, els objectius acústics a assolir, plantejant unde la ciutat buscant laEl mapa de capacitat acústica estableix elsdedel territori, és a dir, aquellsen funció de la zona de sensibilitat acústica. Aquests valors límit s’estableixen per a períodes temporals diferenciats, dia (de 7 a 23 h), i nit (de 23 a 7h) incorporant el criteri dels usos del sòl.Elés el, just per darrere de la contaminació de l'aire. En aquest sentit, elés ladeque impacta lai la font més rellevant. A la, continua essent el, la font de soroll amb més impacte, però en algunes zones de la ciutat es combina amb l

