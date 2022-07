El PP aparta la moderació i ataca Sánchez pels «pactes indignes» amb Bildu

Menys impostos

Sánchez: "Les víctimes són també les de la dictadura"

El PP ha acusat el president espanyol,, de ferper mantenir-se en el poder. En l'inici de la seva intervenció en el debat de política general, la secretària general i portaveu del grup al Congrés,, ha recordati convidant la cambra a fer un minut de silenci. Tot seguit, ha recordat Herri Batasuna ("avui, Sortu, integrada a Bildu") i ho ha fet venir bé per llançar en cara de Pedro Sánchez la seva política de "pactes indignes" des de la investidura.La número dos del PP ha assegurat que "ETA va començar a morir" aquell dia i que Blanco representa el que és la democràcia espanyola. Gamarra ha afirmat que el PP defensa aquesta "memòria democràtica" i que és aquesta memòria la que situa el Partit Popular enfront el govern de Pedro, de qui ha dit queHa acusat Sánchez de posar en escac el relat "exemplar" de la Transició, i li ha demanat que escolti els qui, provinents de l'esquerra, han criticat durament l'acord amb l'sobre polítiques de memòria. Bildu ha estat un dels grans protagonistes de la primera intervenció del president espanyol. Li ha recordat els indults als dirigents independentistes i li ha preguntat si modificarà el codi penal sobre el delicte de sedició., li ha etzibat, en referència a la trobada de divendres vinent amb el president de la Generalitat.La portaveu popular ha titllat d'la manera de governar de Sánchez, perquè ha recorregut moltes vegades als decrets, perquè "destitueix tot aquell que li és incòmode, com la directora del CNI". Ha qualificat la inflació de "l'impost més injust" perquè afecta els més humils.tot recordant que estava ja al 7% el febrer, abans de l'esclat de la guerra a Ucraïna. "Per què Portugal té menys inflació que Espanya? I el mateix passa a França. El fet diferencial és vostè", ha dit.Cuca Gamarra ha acusat durament Sánchez pel seu canvi de política amb el Marroc, que ha generat una greu crisi diplomàtica amb Algèria. la major crisi amb la política de veïnatge en els darrers anys., ha proclamat, acusant el president espanyol de posar n risc la seguretat dels ciutadans. Ha reclamat, en línia al discurs de fi de cicle del PP, "un nou govern" per retornar "les esperances i la confiança dels espanyols"En unGamarra ha acusat l'executiu de ser el que fa una política de més pressió fiscal de tots els estats de l'OCDE. Ha enumerat algunes de les mesures queha proposat, com baixar l'IVA de l'electricitat i el gas, o ajustar la tarifa de l'IRPF. "Per què no ho fa?", ha preguntat retòricament. "Avui Espanya és més desigual", segons la dirigent conservadora. Ha retret al líder socialista que "les crisis el sobrepassen" i de no assumir cap responsabilitat per la seva gestió. "Un de cada quatre europeus en atur és espanyol", ha afirmat Gamarra.La portaveu del PP ha assegurat que és impossible ordenar el mercat energètic a l'estat espanyol amb 960 disposicions normatives com s'han fet. S'ha referit al fet que Rússia s'ha convertit en el segon proveïdor de gas. "I el problema no és més gran perquè els Estats Units ens el faciliten a través del fracking, el que desmenteix el seu compromís proclamat sobre el clima". Gamarra li ha demanat a Sánchez que faci com la UE, que considera ja l'. Gamarrag ha assegurat que "la vertadera excepció ibèrica" és que Espanya té un govern que ha fet del "sectarisme" el seu senyal d'identitat.En la intervenció del matí, Pedro Sánchez ha exposat un seguit de , que ha considerat el principal repte del seu govern. Ha anunciat que els-és a dir, seran gratuïts- de l'1 de setembre a finals d'any, que espera recaptar 3.500 milions d'euros entre el 2023 i el 2024 per, unaa un milió d'estudiants que tinguin dificulatat per poder sufragar els seus estudis i la incorporació d'una assignatura de robòtica i programació a l'escola, des d'infantila ESO.En la seva rèplica, Pedro Sánchez ha començat fent seu també el record a la memòria de Miguel Ángel Blanco, per afegit tot seguit que "la memòria de les víctimes també és, encara que els molesti, la de". Sánchez ha equiparat l'estil d'oposició del PP amb la que fa el Partit Republicà als Estats Units, amb les seves tàctiques obstruccionistes. Sobre ETA, ha recordat que va ser derrotada fa deu anys, sota un govern socialista, i ha explicat que, a qui ara el PP elogia, va ser titllat també de "col·laborador d'ETA" fa uns anys pel mateix PP.El líder socialista ha posat en valor la gestió davant la crisis, una gestió que s'ha caracteritzat, segons ell, per la defensa de les rendes de la classe mitjana i treballadora. Ha defensat la gestió dels fons europeus, i ha assegurat que ja finança més de 25.000 projectes empresarials. Ha asseverat que elsvan ser fruit de la lluita de l'executiu espanyol. Ha dit que la gran qüestió no és si hi ha una gran crisi, sinó si es respon a ella amb "justícia social o solidaritat, o com vostès van gestionar la crisi anterior". Sánchez s'ha encarat amb el PP preguntant-liSánchez ha retret al PP que menteixi sobre les dades econòmiques: "No és veritat que tinguem els nivells d'inflació més elevats d'Europa, és que tenim l'oposició que menteix més de tot Europa". Tot seguit, ha acusat el PP per utilitzar el terrorisme amb finalitats espúries i l'ha acusat d'. Ha recordat les fosses comunes que esperen ser obertes i el fet que encara hi ha 114.000 desapareguts forçosos, el país del món que en té més després de Cambodja.Pedro Sánchez hasobre les mesures proposades per la dreta per resoldre la crisi. Pensant en les ajudes en beques del govern deque beneficien a rendes altes, s'ha preguntat si els populars "plantejarien un IMSERSO per a Bora-Bora o xecs de combustible per a iots?". "A qui defensen vostès?", ha repetit en diverses ocasions. Sánchez ha recordat que dirigents del PP han arribat a assegurar que famílies que ingressen 140.000 euros "tenen dificultats" per arribar a final de mes. Unes rendes que estan només en mans d'un: "Vostès defensen els interessos d'uns privilegiats".Aquest és eldes que va arribar a la Moncloa, el 2018, però també ho és per Alberto Núñez Feijóo, qui no hi ha pogut intervenir al no ser diputat. El líder gallec s'ha assegut al costat de Gamarra i ha dit a l'arribar al Congrés que hi anava a "escoltar amb interès". Ha estat la secretària general i portaveu del grup popular al Congrés qui ha pujat a la tribuna per mantenir el duel dialèctic amb el president espanyol.En els dies previs al debat, el PP ha anat explicant que centraria en l'àmbit econòmic les seves propostes . Però el partit conservador també ha recorregut als vells missatges patriòtics enfront un president espanyol obligat a pactar amb els qui volen "destruir Espanya". Un discurs aquest que s'ha vist beneficiat per l'acord tancat entre PSOE i Bildu per la nova llei de Memòria Històrica i la coincidència amb l'homenatge institucional a Miguel Ángel Blanco fet el cap de setmana passat.

