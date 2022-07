Catalunya enceta l'onada de calor: 18 comarques en perill extrem

(1/2)

⚠ Actualitzat avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per calor ⚠



➡ Dt. 12.00 TU a dj. 18.00 TU



➡ LLindar que es pot superar: onada de calor



➡ Grau de perill màx. 🔴 6/6 pic.twitter.com/mJOd33rr42 — Meteocat (@meteocat) July 12, 2022

La primera onada de calor del mes de juliol ja ha arribat a Catalunya. Si bé durant aquest dimarts les altes temperatures ja seran notables a tot el país, serà durant les tardes de dimecres i dijous quan es produiran els moments més extrems de calor, amb fins a 18 comarques en perill alt o molt alt, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).Així doncs, ja durant el dimarts l'avís per temperatures extremes se situa al, la, elles, el, l', ell', el, el, la, el. A punts de Ponent els valors màxims de temperatura podran fregar els 39 °C.De cara al dimecres i dijous a la tarda, el perill passarà d'alt a molt alt -el nivell de més gravetat- al Segrià, les Garrigues, el Pla d'Urgell, l'Urgell, la, la Noguera, el Solsonès, l'Alt Urgell, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. El perill alt serà al, la Cerdanya, el, Osona, la, lai el. A la resta del país la calor també serà protagonista però, per ara, no es troben en alerta per temperatures extremes.En aquests dos dies, s'espera que la temperatura mínima pugi lleugerament i, en conjunt, no baixarà dels 20 °C i dels 25 °C a punts del. Per la seva banda, la màxima serà semblant al litoral i lleugerament més alta a la resta. Els valors més elevats assoliran els 40 °C aEn aquest sentit, Protecció Civil de la Generalitat manté activat des de diumenge elperdavant la previsió de temperatures extremes. El plaes manté enper elevati demana extremar les precaucions prop de zones forestals. D’altra banda, el departament de Salut ha posat el pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut en fase 2.S’ha demanat als ajuntaments que habilitino sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure i persones amb malalties cròniques. Així, recorda la importància d’intens a les hores de més calor.

