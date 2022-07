Nova condemna a l'«estafador de l'amor»: setze mesos de presó per revendre un ordinador robat

Cavallé

Cavallé

Cavallé

Cavallé

18

Cavallé

sí

El Jutjat Penal número 19 de Barcelona ha condemnat a, conegut com l'"estafador de l'amor" aper revendre un ordinador robat a una noia. La sentència ha considerat queva vendre l'aparell a una botiga de segona mà per 380 euros "a gratcient" que era robat. Pel que fa al furt, s'ha explicat que dues persones no identificades van treure l'ordinador a la noia donant-li una estirada al maletí que duia mentre caminava pel carrer.L'advocat de, ha presentat una la condemna. És la segona vegada que se celebra el judici. Al primer, que va celebrar-se al maig,va negar els fets i Sants va demanar l'absolució, mentre que la Fiscalia va demanar una condemna demesos de presó per un delicte de recaptació.va puntualitzar que al contracte de compra de l'ordinador no constava la seva signatura, tot i quehi era el seu DNI, motiu pel qual ha considerat que "no hi ha garanties" que l'aparell electrònic robat i el revengut siguin el mateix.Tanmateix, un mosso d'Esquadra va testificar que van trobar l'ordinador a través de bases de dades que recopilen els números en sèrie.La sentència a Cavallé s'afegeix a la condemna prèvia per estafa ade presó i una indemnització de, amb la qual mantenia una relació sentimental.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor