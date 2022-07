Nova agressió sexual a una menor a l'interior de la discoteca Waka de Sabadell

Latorna a posar-se en el punt de mira. Segons ha avançat el Diari de Sabadell i ha pogut confirmar, al voltant de les 6:00 hores de la matinada de dissabte a diumenge unava sera l'd'oci nocturn ubicat al terme municipal de Sant Quirze del Vallès.Segons han informat fonts policials que han rebut la denúncia per, elsde la discoteca van oferir als Mossos d'Esquadra una descripció de l'del presumpte autor dels fets i ara la policia catalana ha obert unaper tal de. La supervivent i una amiga seva -que va ser colpejada per l'agressor- van ser ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Cal recordar que el passat mes de març, dos joves ja van ser detinguts al voltant de Waka quan van ser enxampats in fraganti agredint sexualment una menor d'edat; i al febrer, un altre menor també va ser arrestat per haver violat una noia a l'interior de la sala.

