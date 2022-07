Sánchez Llibre revalida el càrrec i serà el president de Foment quatre anys més

L'actual president dedel Treball,, revalidarà el càrrec i serà el president de la patronal durant quatre anys més. Aquest dilluns va tancar el termini per presentar-se als comicis i Sánchez Llibre ha estat l'única persona que s'hi ha postulat. Així, com que no hi ha cap llista alternativa, el màxim dirigent de la gran patronal catalana téL'assemblea de Foment es reunirà el pròxim dilluns i proclamarà la nova junta.Sánchez Llibre va presentar 350 avals a finals de la setmana passada, que es corresponen a 2.000 vots, és a dir, elde les eleccions.La candidatura que presenta "vol contribuir aque necessita Catalunya" i té com a "eix central" el retorn de les grans companyies. De fet, aquest ésSánchez Llibre, però, segons va expressar, no ho ha aconseguit. Així mateix,de la candidatura de Llibre perquè sigui "una realitat en els pròxims anys".Els comicis estaven previstos pel mes de setembre, però la junta directiva va decidir avançar-los pel context "d'incertesa econòmica" que es viu a l'Estat.

