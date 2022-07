Només l'1% dels treballadors de Telefónica està a favor de la jornada laboral de quatre dies per la retallada de sou

una bonificació del 20% de la rebaixa per part de l'empresa.

El precedent: una prova de tres mesos

, segons la UGT. Quan falten tres dies perquè acabi el termini per inscriure's en aquest tipus de jornada, la gran majoria de la plantilla no està disposat a treballar menys hores, 32 hores setmanals en lloc de 37 i mitja, amb una reducció proporcional del sou iEls sindicats van arribar a un pacte amb la companyia al juny per estendre la jornada setmanal flexibled'una mateixa unitat. La iniciativa és pionera a l'Estat. De fet, una de les primeres empreses que s'hi va acollir va ser Desigual a començaments d'octubre del 2021. Però la mesura, a Telefónica, ha coincidit amb el context econòmic i la inflació disparada i sembla que no ha acabat sent prou atractiva per a la major part de la plantilla.El sindicat de Telefónica ha aclarit que, perquè l'objectiu del programa ha estat "satisfer necessitats que puguin requerir les persones treballadores", com la conciliació.No obstant això,, tot i que podria ajudar-los en aquesta conciliació. Segons ha explicat El País, els que són a prop de jubilar-se han considerat més atractiva l'opció d'acollir-se al Pla de Sortides Incentivades que va oferir l'empresa al gener i que inclou rendes d'entre el 65 i 68% del salari, sumat al fet que l'empresa es fa càrrec del 100% del conveni de la Seguretat Social fins a l'edat de jubilació. A hores d'ara, la UGT treballa perquè la compensació que ofereixi l'empresa sigui de com mínim un 30% de la reducció del sou. Un canvi amb el qual han considerat que un nombre més ampli de treballadors "podran contemplar la possibilitat de fer realitat la seva conciliació".Telefónica va fer una prova pilot de la jornada laboral de quatre diesUn cop consolidada, vuit mesos després, direcció i sindicats han acordat oferir-la a tota la plantilla i iniciar el procés d'adhesió que ha començat ara.Els pocs que, a hores d'ara, s'hi han acollit, començaran la nova jornada a partir de l'1 de setembre i, en principi, mantindran les condicions fins al 31 de desembre. L'empresa, però, com en el cas de la prova pilot, té la intenció de. Entre les mesures del nou pla, també es troba aprofundir el teletreball i fomentar la deslocalització d'activitats per a generar ocupació en petites províncies.

