Una presumpta agressió sexual i quatre casos de submissió química als Santfermins

"Greus" casos de submissió química

Elsacostumen a anar acompanyats de polèmica, ja sigui pels dubtes morals i ètics que una festivitat com aquesta pot fer enlairar entre un determinat col·lectiu o pel rol de la dona en ells., només representen el 6% dels corredors i el 20% dels socis;, i estan, Napardi, Txoko Pelotazale, Gure Leku i Reserva 1940, en les quals només els homes poden ser socis.A banda d'això, a cada Sant Fermin acostumen a sortirmés recentment, de. Aquesta setmana, s'ha conegut una presumpta agressió i quatre possibles casos de submissió químicaque estan sent investigats per la Policia Foral.i pel que fa als que concerneixen la submissió química, les quatre persones denunciants han afirmat haver notat punxades durant les festes. No obstant això,inoculades, segons fonts governamentals.Des de la Junta Local de Protecció Civil s'ha recomanata l'hora de tractar aquest tema, de la mateixa manera que també han aconsellat evitar difondre informació que no sigui oficial per evitar caure en rumors.tambéper la presumpta agressió sexual i ha traslladat el seu suport i solidaritat a la víctima i a la seva família.L'alcalde de Pamplona,, ha expressat la seva preocupació pels possibles casos de submissió química a les fetes i ha explicat que, avui,L'alcalde ha dit que "afortunadament", segons l'han informat,i ha afegit que "aquestes persones es van notar que alguna cosa els passava però, afortunadament, perquè anaven en quadrilla, no va passar res més". Maya s'ha mostrat sensible als fets, perquè, ha considerat, "enxampa a una persona sola o quan va cap a casa, i es queda en aquest estat de falta de sentit, que no percep la realitat, i pot tenir uns efectes terribles". Amb tot, la màxima autoritat de la localitat ha assenyalat que "estem treballant amb la policia i estarem molt atents perquè aquesta vegada no ha ocorregut massa, però pot ocórrer, i la cosa és molt greu".

