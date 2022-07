Marburg, el virus que ha matat dues persones a Ghana i ha posat en alerta l'OMS

Elés una malaltia amb una taxa de letalitat de fins al 88%, que pot ser molt menor amb una bona atenció al pacient. La malaltia pel virus de Marburg es va detectar per primer cop ela Alemanya i Sèrbia i és causada per un virus molt similar al de l'Ebola, amb qui comparteix molts factors clínics.Posteriorment, s'han notificat brots i casos esporàdics a Angola, la República Democràtica del Congo, Kènia, Sud-àfrica i Uganda. Actualment,ha detectatde febre hemorràgica de Marburg que, si es confirmen, serien la primera aparició del virus en aquest país."Les autoritats sanitàries estan investigant la situació sobre el terreny i preparant-se per la resposta a un possible brot", ha assenyalat aquest cap de setmana el representant de l'a Ghana, Francis Kasolo.La transmissió del virus es produeix per l'Rousettus. A més, de persona a persona es pot transmetre peramb la sang, secrecions, òrgans o altrescorporals de persones infectades, a més de superfícies o materials contaminats per aquests fluids. Totes les persones són infeccioses mentre la seva sang contingui el virus.Ladel virus varia delsi la malaltia comença amb molta febre, dolors de cap i malestar general, a més de dolors musculars. A partir del tercer dia, també es pot patir diarrea aquosa, nàusees i vòmits. A més, molts dels pacients desenvolupenentre 5 i 7 dies. En el cas dels nois, i ocasionalment, s'ha notificat orquitis -inflamació d'un o els dos testicles.

