La Moncloa i el PP s'enfronten per la renovació de la justícia a les portes del debat al Congrés

Moviments del govern espanyol i del PP en les hores prèvies a l'inici delal Congrés. Aquesta tarda, el ministre de la Presidència,, i el vicesecretari de relacions institucionals del PP,, s'han reunit al Congrés per intentar desbloquejar la renovació dels òrgans judicials.La trobada, que ha començat a dos quarts de vuit, ha durat 45 minuts i ha conclòs sense cap acord. El PP, com ha fet aquest matí, ha exigit que es retirés una proposició de llei que està tramitant-se al Congrés. La proposició busca garantir la, que es troba aturada des del juny passat.Fa tres anys que el CGPJ espera la seva renovació. De majoria conservadora, presidit per Carlos Lesmes, el PP s'ha negat contínuament a procedir a la seva renovació, amb l'argument queés presoner dels seus aliats d'investidura. L'executiu s'ha negat en rodó a retirar la proposició de llei, que es podria debatre dijous vinent. Des de Génova, especialment des de l'arribada al lideratge d' es vol transmetre la percepció que s'és obert a grans acords d'estat , però el cert és que el CGPJ resta bloquejat.Avui mateix, després del consell de ministres celebrat a la Moncloa, la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, ha reclamat al PP que entomi d'una vegada una renovació que fa tres anys que està pendent. I ha considerat que el compliment del que estableix la Constitució "no és negociable". El debat que comença dimarts al Congrés evidenciarà la voluntat ral de pacte de les principals formacions.

