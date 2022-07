Un 16% de les escoles hauran de modificar part del projecte lingüístic per adaptar-se a la nova normativa

Unhauran dealguna part del seuper aEs tracta dels centres que han respost "no" a algunes de les preguntes del qüestionari que el Departament d'Educació els va enviar a finals de maig.Aquest incloïa set preguntes binàries –de sí o no- i si es responien totes afirmativament s'entenia que el projecte s'adaptava al nou decret aprovat pel Govern per blindar el català a l'escola. En canvi, si alguna resposta era negativa, els centres havien de modificar aquella part del projecte lingüístic per tal d'adaptar-se a la nova normativa. Aquests centres, amb l'acompanyament de la inspecció.La primera de les preguntes era si el projecte preveu que el, com a llengua pròpia de Catalunya, és la. La segona demanava si el projecte preveu també que elen l'acollida de l'alumnat nouvingut. La tercera feia referència a li la quarta qüestiona si el projecte incorpora criteris exclusivament pedagògics i des d'un abordatge global, integrador i de transversalitat curricular per determinar la presència i el tractament de les llengües oficials.La cinquena pregunta demanava si el projecte lingüístic té en compte lala sisena si té en compte elsi avaluacions periòdiques, tant internes com externes, en les diferents etapes educatives. El qüestionari es tancava amb la pregunta sobre sien l'ensenyament i l'ús de les llengües.

