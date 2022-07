Anar pel carrer sempre pot ser més complicat per a les persones prou conegudes. És probable que es trobin pràcticament a qualsevol part del món algú que les aturi per demanar-los un autògraf, simplement parlar o fer-s'hi una fotografia. És exactament el que li ha passat amentre passejava en bicicleta peri l'escena no li ha fet gens de gràcia.El noi que ha gravat el vídeo veu a l'entrenador català i comença a perseguir-lo eni a cridar que s'aturi. Després d'uns metres en què el desembla fins i tot accelerar el ritme, s'acaba aturant davant la insistència del jove. El noi li diu que només vol una foto, però Guardiola, amb cara de pocs amics, només mira a càmera uns moments i acaba marxant ena la que circulava visiblement incòmode.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor