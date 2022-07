Els beneficis de menjar un alvocat al dia

durant sis mesos no té cap efecte sobre el greix de la panxa, del fetge o el perímetre de la cintura en persones amb sobrepès o obesitat. Això no obstant, sí que provoca unno saludable.Així ho ha demostrat un assaig realitzat per investigadors de, als Estats Units, en què també s'ha evidenciat que els participants que menjaven alvocat tenien una. "Tot i que els alvocats no van afectar el greix del ventre ni a l'augment de pes, l'estudi segueix proporcionant proves que els alvocats poden ser una, detalla l'estudi."La incorporació d'un alvocat al dia en aquest estudi no va provocar un augment de pes i va causar una lleugera disminució del colesterol LDL, que són totes les", explica Penny Kris-Etherton, una de les responsables de l'estudi.Per desenvolupar l'estudi, els investigadors van fer un experiment de sis mesos amb més de 1.000 participants amb sobrepès o obesitat, a la meitat dels quals se'ls va indicar que havien de menjar un alvocat al dia i la resta van seguir amb la seva dieta habitual, amb l'única restricció de reduir el consum d'alvocats a dos o menys al mes.

