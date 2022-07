Intel·ligència artificial per optimitzar el procés de l'aigua a les ciutats

ha inaugurat aquest dimarts, eldeque, mitjançant lcom a eix vertebrador per a la presa de decisions, contribuirà a millorar la salut de les persones, el medi i les ciutats."Laha de facilitar labuscant solucions que permetin fer front als reptes actuals com l’i l’, amb un impacte clar en la qualitat de vida de les persones i, en particular, d’aquelles que es troben en situació de vulnerabilitat", ha destacat el president d'Aigües de Barcelona, Àngel Simon.Pel que fa a Dinapsis, el vicepresident de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Antonio Balmón, n'ha valorat positivament el seu llançament. De fet, n'ha destacat la "necessitat de disposarque ens permetini que ens ajudin a establirper a fer front a situacions com la soledat i a millorar la qualitat de vida de les persones".El Dinapsis d’Aigües de Barcelona està integrat per un, que inclou un centre planificador, un pool d’experts orientat a la presa de decisions tècniques de manera centralitzada i un centre de control; una suite de Serveis Digitals com a eix vertebrador de la transformació digital, i un espai per a la cocreació i les aliances orientat a promoure la innovació davant dels principals reptes socials i ambientals.

