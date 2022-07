Condueix sense carnet i multiplicant per quatre la taxa d'alcohol permesa

La Policia Municipal de Terrassa ha detingut aquest cap de setmana una dona que conduïa. Els fets van passar la matinada de dissabte, a les 2.45 hores quan els agents van ser alertats d'un accident de trànsit a la cruïlla del carrer de Pompeu Fabra amb el carrer del Pintor Borrassà.Quan els agents van arribar al lloc van comprovar que un turisme haviaEls agents van identificar la conductora autora dels fets, que va admetre que no havia obtingut mai el permís de conduir.A més, en fer-li la prova d’alcoholèmia, va donar positiu, amb una taxa deenprimera i de 1,05 mg/l en segona prova. Per això va quedar detinguda per un delicte contrala seguretat viària.

