Demanen no consumir gelat de vainilla d'una marca molt popular

⚠️Alerta por presencia de óxido de etileno en helados de vainilla de 460 ml de la marca Häagen-Dazs



🚫No consumir.



📌https://t.co/8xlW4UietA pic.twitter.com/7MHejaHORH — AESAN (@AESAN_gob_es) July 11, 2022

Alerta alimentària en unded'una marca molt popular. L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha demanat no consumir el gelat de vainilla deperquè s'ha detectat que conté òxid d'etilè, una substància que és cancerígena.L'alerta s'ha rebut a través de les, i per ara no s'ha notificat cap cas a l'. Es tracta de diferents lots i amb diferents dates de consum preferent del gelat de vainilla dede la marca. Les persones que tinguin aquest producte a casa han de retornar-lo al punt de compra.L'origen de la contaminació del producte es troba en l'extracte de vainilla deque s'ha utilitzat per elaborar-ho. En concret, es tracta de les terrines dels4146758, 4156565, 4157457, 4163546, 4169920, 4172653, 4167054, 4222694, 4240220, 4246885 4284604 i 4287990, mentre que leses troben entre el 15/07/2022 i el 16/05/2023.L', que depèn del ministeri espanyol de consum, també ha demanat que es verifiqui la retirada corresponent d'aquests productes de tots els canals de. No és el primer cop, de fet, que hi ha una alerta alimentària per. L'estiu passat, diverses marques de gelats, ja van retirar productes per la presència d'aquest component.

