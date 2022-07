El PP s'obre a negociar la renovació del CGPJ si el govern espanyol retira la reforma per desbloquejar el TC

El vicesecretari de Política Institucional del PP,, ha assegurat aquest dilluns que la seva formació està oberta a negociar la renovació del(CGPJ) i del(TC) si el govern espanyol retira la reforma de la llei d'aquest òrgan per fer possible la renovació del TC que s'ha de votar dijous.Els populars estan disposats a prioritzar aquesta renovació del CGPJ per davant del canvi de model que reclamen. De fet, es mostren disposats al fet que la renovació es faci amb el, però reclamen que després s'obre un termini de sis mesos perquè el mateix CGPJ qui proposi un canvi del sistema d'elecció dels seus membres.La direcció del PP ha aprovat aquest dilluns una "l" que planteja canvis en la manera com s'escullen els vocals del CGPJ, que precisament tenen elper la negativa dels mateixos populars a pactar la renovació.La proposta arriba tres dies abans que eldebati –i previsiblement aprovi gràcies als vots del govern espanyol i els seus aliats- la iniciativa delper reformar lai permetre-li escollir elspendents de la seva designació.Fins ara, el CGPJ té limitada la seva capacitat de ferfruit d'una altra reforma del govern espanyol que deixava l'òrgan de govern dels jutges sense aquesta capacitat per evitar que la majoria conservadora –que té el mandat caducat des de fa tres anys- continués situant càrrecs.La reforma, però, impedia que el CGPJ nomenés també els dos membres del Tribunal Constitucional que li pertoca designar, cosa que impedeix rellevar els quatre membres que pertoquen al govern espanyol (dos) i al CGPJ (dos) des del 12 de juny.Per aquest motiu el govern espanyol va impulsar una nova reforma que es vota dijous al Congrés i que només obre la porta al fet que el CGPJ designi aquests dos magistrats. L'objectiu de la Moncloa és que el bloqueig del CGPJ no es traslladi també a l'alt tribunal.El PP condiciona la negociació sobre la renovació del CGPJ al fet que el govern espanyol retiri aquesta reforma "pactada amb ERC". A més, vol que un cop rellevats els membres del CGPJ, a nova cúpula dels jutges es posi a treballar sobre la reforma del model.Els populars també reclamen que el fiscal general de l'Estat no pugui haver estat en política els cinc anys anteriors al seu nomenament, i que el president del CGPJ i del Tribunal Suprem sigui elegit realment pels vocals d'aquest òrgan, i no pels partits.La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha reaccionat a la iniciativa del PP recordant-los que la seva obligació és "complir la Constitució" fent possible la renovació de l'òrgan de govern dels jutges. Primer, segons Rodríguez, cal complir la carta magna, i "després" poden presentar el seu model alternatiu.Paral·lelament, el ple del CGPJ es reunirà aquest dilluns d'urgència per emetre un informe que previsiblement serà crític amb la iniciativa del govern espanyol. Vuit magistrats conservadors impulsen un document crític amb el govern espanyol. Si prospera la reforma del govern espanyol, a més, el CGPJ té a la seva potestat no nomenar els dos magistrats del TC, perquè la llei no estableix cap termini.

