Un tertulià de Ferreras es nega a coincidir amb Inda després de l'escàndol de Villarejo

Todos estamos sujetos a responsabilidades y limitaciones. Dentro de las que tengo he decidido dejar de ser subdirector de @lamarea_com y no coincidir en un plató con Eduardo Inda. Todos han aceptado mi decisión y se lo agradezco. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) July 11, 2022

L'escàndol dels àudios deen què apareixha generat un rebombori en el periodisme de l'Estat. Una de les reaccions més sonades ha estat la d', un habitual a les tertúlies del programa. El periodista, considerat del sector progressista, s'ha negat a compartir plató amb, espai on habitualment coincidien al programa de Ferreras.A més, Maestre també ha anunciat que abandona la subdirecció del diari. Tant la televisió com el diari han acceptat la seva decisió, cosa que el periodista agraeix. "Tots tenim", ha assegurat Maestre per comunicar la decisió, a través d'una piulada a Twitter.Pel que fa a posar fi a la seva etapa en lade La Marea, Maestre explica que s'ha utilitzat la seva presència per perjudicar un mitjà "" gràcies al que viu gent "per la qual mataria". "I per aquí", ha assegurat, a la vegada que s'ha ofert a seguir col·laborant-hi si així se li demana.Sobre la seva presència a lesde Ferreras, decideix no assistir-hi després dels àudios en què Inda és qui fabrica la informació falsa que el director deacaba accedint a publicar. Maestre sí que seguirà assistint a les tertúlies de Al Rojo Vivo si no hi és el periodista d'extrema dreta.

