Alerten de nous marcadors a les portes de casa per robar-te

Detectem novament marcadors a les portes dels pisos. En aquest cas són simples trossos de paper introduïts al pany. Si en trobes algun contacta amb el @112 i revisarem la resta de la comunitat #Llarsegura pic.twitter.com/clVELcACmh — Mossos (@mossos) July 7, 2022

de les portes de casa. Tenen una mida tan petita que són molt difícils de detectar quan anem a obrir la porta. Es tracta d'un nou tipus de, una de les tècniques que utilitzen elsper saber si hi ha algú a casa i poder entrar-hi aEl mecanisme que segueixen és, segons els Mossos d'Esquadra, posar el paperet al pany ial cap d'uns dies persi encara hi és. En cas que no hi sigui, vol dir que algú ha obert la porta i ha entrat a casa. Si encara hi és, intenten entrar-hi perquè veuen que ningú ha accedit a l'habitatge en qüestió.No és una tècnica nova, sinó que la van actualitzant i canviant segons els interessa. De fet, a principis d'aquest juliol els Mossos van alertar delsalsEn aquest cas, en la segona visita els lladres comprovaven si el petit plàstic seguia enganxat entre la porta i el marc o era a terra.Els Mossos d'Esquadra han demanat a les seves xarxes socials que els ciutadans que vegin un marcador d'aquests en un pany -sigui el seu o el d'uns veïns-Un cop advertits, els agents aniran al lloc en qüestió a investigar i revisar la resta de portes de la comunitat de veïns.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor