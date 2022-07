ERC obre la porta a donar suport a la reforma de la sedició

Partidaris de la suspensió de Borràs si s'obre judici oral

En l'intent de reprendre la interlocució amb el govern espanyol per abordar la resolució del conflicte polític, ERC reclama que calenper avançar en l'agenda desjudicialitzadora, aturada des de la concessió dels indults. La gran proposta dels republicans continua sent la però els comuns han tornat a treure la pols a la reforma de la sedició que abanderen des de l'inici de la legislatura i que asseguren que podria aprovar-se abans de finals d'any si obtingués el suport suficient, motiu pel qual ha emplaçat ERC a moure's en aquest sentit. Els d', reticents a acceptar solucions a mig camí, sí que s'obren aquesta vegada a explorar-ho sempre i quan aquest canvi en el codi penal suposiLa secretària general adjunta d'ERC,, ha volgut deixar clar, però, que perquè hi hagi una reforma que posi fi al delictede la sedició el que primer ha de passar és que el govern espanyol en bloc la defensi. Fins ara, el PSOE ha actuat de forma erràtica amb aquesta qüestió. "Ellsi és allà on ho han de treballar", ha insistit la dirigent republicana, que ha recordat als comuns que depèn de la Moncloa, en primera instància, que aquesta iniciativa prosperi.Amb tot, ERC ha tornat a reivindicar que la seva proposta continua sent la llei d'amnistia, una llei que assegura queperquè considera que podria existir una majoria per aprovar-la al Congrés. Vilalta ha recordat que aquesta aposta compta amb un ampli suport de la societat catalana, però el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sempre s'ha negat en rotund a acceptar-la. Durant el debat de l'estat de la nació al Congrés que arrenca aquest dimarts, ERC tornarà a insistir-hi amb la mirada situada en la reunió entre presidents que es produirà divendres.Vilalta ha assegurat que aquesta trobada entreha de servir per passar a una fase de "concrecions" per avançar en la resolució del conflicte. "El document fa passos endavant i el valorem molt positivament, però ara s'ha de complir", ha dit en referència a l'acord segellat entre la consellerai el ministre. La reunió ha de ser, asseguren els republicans, el pas clau per iniciar una nova fa del diàleg, reconstruir les confiances i abordar l'agenda antirepressiva.En aquesta repressió que denuncien els republicans no està inclosa, ha afirmat Vilalta, la presidenta del Parlament,, que la setmana passada va deixar clar que no pensa dimitir si se li obre judici oral pel cas de fraccionament de contractes a la Institució de les Lletres Catalanes. La dirigent ha subscrit les paraules d'Aragonès i de la secretària general del partit,, i ha reiterat que Borràs ha de ser suspesa del seu càrrec si ha d'afrontar un judici per una causa que "encaixa en el genèric de corrupció". A més, ha rebutjat que s'hagi de suprimir l'article del reglament de la cambra -el 25.4- que recull aquesta suspensió i ha recordat que aquesta situació és reversible si no hi ha condemna. "No s'ha de fer el reglament a mida de ningú", ha insistit.Sobre com quedaria la governabilitat de la cambra davant d'aquesta eventual suspensió de Borràs, Vilalta ha assegurat que la seva voluntat és pactar amb Junts i la CUP l'aplicació del reglament i com s'afrontaria la vacant de la presidència. Amb tot, ha advertit que la decisió sobre com encara la causa judicial l'ha de prendre, en primera instància, la mateixa Borràs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor