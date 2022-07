Un macrooperatiu internacional contra el tràfic de vehicles robats acaba amb 86 arrestats i més de 190 sostraccions a l'Estat

La Policia Nacional ha detingut(Alt Empordà) en un macrooperatiu d'abast internacional contra el tràfic de cotxes robats que ha finalitzat amb la recuperació de191 vehicles a la localitat fronterera, però també aA escala internacional, hi ha un total de, dels qualses dedicaven al tràfic d'éssers humans.Segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat, a la investigació coordinada per la Interpol hi han participat autoritats policials de 77 països. Les gestions fetes fins al moment han permès imputar als arrestatscom pertinença a grup criminal, sostracció de vehicles, apropiació indeguda, falsedat documental o receptació. El valor aproximat dels vehicles recuperats és deCom han remarcat al comunicat, l'operació va començar arran de les inspeccions de les policies als llocs fronterers a concessionaris de compravenda de vehicles, desballestaments i tallers. Així, van detectar un nombre important de vehicles robats, a banda de peces preparades per a la venda al mercat negre. Això va derivar en les investigacions sobre les organitzacions criminals darrere del tràfic de vehicles que operaven a escala mundial.L'operació, secundada també per, ha recopilat i analitzat la informació dels vehicles i propietaris. D'aquesta manera, s'ha descobert que els vehicles sostrets sovint s'utilitzaven per, com ara tràfic de drogues, d'armes, de persones o corrupció. Actualment, la Interpol continua aprofundint en la investigació.

