Descobreixen tres noves espècies de plantes mai vistes a Catalunya

Josep Gesti, investigador expert en botànica de la Universitat de Girona (UdG) ha localitzat, tres de les quals s'han trobat per primera vegada al territori català. En concret, es tracta d'una planta entapissant que prové de l'Àsia Oriental, unaperenne originària del sud-est asiàtic i un arbre, el lledoner xinès. Les dotze restants són plantes rares, de les quals encara se'n té poca informació.Les quinze espècies al·lòctones són plantes introduïdes la majoria de les vegades per a usos ornamentals, i com que tenen un, que es quedin a les Guilleries dependrà de la introducció repetida de llavors o fragments des d'on són cultivades. Així, les prospeccions que es realitzin al futur determinaran si algunes d'elles s'estableixen al territori, es mantenen casuals o desapareixen.La troballa de les plantes al massís s'ha fet en el marc del projecte La flora vascular de les Guilleries orientals. Catàleg, caracterització florística i espècies singulars. La recerca, a càrrec de, va guanyar el, aper la Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar de, la UVic -i l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm.Laestà oberta fins a l'1 d'octubre. Està dotada amb 5.000 euros i l'estudi s'ha d'executar durant un any. Hi poden optar investigadors, tant a títol individual com col·lectiu, que presentin una proposta de recerca en temàtiques d'aigua, territori i biodiversitat centrada en el patrimoni natural de les Guilleries.

