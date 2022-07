Junts defensa Borràs davant d'Aragonès: «No fem un Parlament al gust de les clavegueres»

Defensa aferrissada de la presidenta del, per part de davant la pressió que ha afegit aquest dilluns el president de la Generalitat,, sobre el cas judicial que afecta la també presidenta del partit i que la situa a les portes del judici oral per la seva gestió al capdavant de la(ILC). "Cal posar la insitució per davant de qualsevol altra qüestió. I això vol dir preservar la presumpció d'innocència i evitar la ingerència dels tribunals espanyols. No pot ser que la jutícia espanyola decidieixi qui pot ser president del Parlament. La millor manera de prestigiar-lo és defensar la seva. No col·laborem en fer una cambra al gust de les clavegueres", ha reflexionat el portaveu de Junts,, en la roda de premsa posterior a l'executiva que lideren Borràs iEstàsi el pols entre ERC i Junts pel cas Borràs es cronifica? Rius ha estat evasiu en aquesta qüestió, i ha indicat que els òrgans de coordinació fixats en l'acord de legislatura existeixen, precisament, per tractar qüestions espinoses. El portaveu ha insistit que no es tracta d'un cas de, sinó de "repressió", perquè l'esquema és de. El problema, en tot cas, és que la confrontació de visions amenaça d'esclatar al Parlament quan s'hagi d'aplicar el reglament a Borràs, perquè s'hi estipula que un diputat a qui s'obre judici oral per corrupció ha de ser suspès de les seves funcions. La qüestió es dirimirà en lai, després, al ple, on tots els partits hauran de votar. La presidenta i el seu partit insisteixen que el reglament és injust en aquest punt, perquè "es vulnera la presumpció d'innocència" abans que el diputat sigui jutjat.Junts, en els últims dies, ha incrementat la defensa de Borràs. Aquest dissabte es va celebrar un acte de suport a la presidenta del Parlament a l'Ateneu Barcelonès , en el qual la líder del partit va assegurar que "s'alçaria" davant les inclemències. El "front comú" que demana Junts, però, no apareix com a articulat a la cambra catalana, perquè ni ERC ni tampoc la CUP estan disposades a col·laborar acríticament amb Borràs. "Si se li obre judici, demanarem que es respecti lai que no se la jutgi abans a la cambra. La millor manera de defensar el prestigi del Parlament és evitar que la justícia espanyola decidideixi qui el presideix", ha ressaltat Rius.La d'aquest dilluns ha estat la segona ocasió en què Aragonès es referia al cas Borràs des que la presidenta del Parlament va insistir, en una declaració institucional, que no dimitiria . Després que el president afirmés a l'hemicicle que estava convençut que, en el moment oportú, Borràs prendria la decisió més encertada per "", el dirigent d'ERC ha afirmat que la causa judicial que afecta la dirigent de Junts és "" dels procediments vinculats a l'1-O. Així ho ha expressat en una entrevista a Onda Cero, on ha desplegat el mateix argumentari que en les últimes hores ha fet servir la secretària general d'ERC, Marta Rovira , portaveu del partit, s'ha posicionat en contra de fer una modificació "a mida" del reglament.Aragonès ha apuntat que si Borràs fos una dirigent del seu partit "es posaria la". ", defensaria la seva innocència i, si finalment resol favorablement la persona, se li restaurarien les responsabilitats que hi havia", ha afirmat el president de la Generalitat, que ha traslladat a Borràs ila decisió d'actuar, per deslliurar ERC de la pressió de decidir el futur polític de la presidenta del Parlament . Els republicans fa dies que han abandonat el silenci en relació al cas Borràs. "Independentment de si és cert que van passar aquests fets o no, la qüestió és que elsque formen part d'aquesta instrucció són els que són", ha detallat Aragonès en l'entrevista, en referència als presumptes delictes decontinuada pels quals ha ha estat processada Borràs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor