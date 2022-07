Els comuns demanen a ERC que doni suport a la reforma de la sedició

Conseqüències per la relació entre Villarejo i Ferreras

El portaveu de, ha instata sumar-se als partits que volen reformar elper acabar amb el. "Aquest és només un exemple dels acords concrets que cal construir en matèria de, i volem deixar clar que els comuns sempre hem treballat i ho seguirem fent perquè aquesta agenda del diàleg sigui una realitat palpable", ha afegit Mena en roda de premsa.Amb la mirada posada en la reunió de divendres entre el president de la Generalitat, P, i el president del govern espanyol,Mena ha demanat que es vagi concertant l'agenda del diàleg. "Queda un any de legislatura i no el podem desaprofitar", ha dit.Després que aquest cap de setmana el ministre de Presidència,, s'hagi mostrat favorable a la reforma del delicte de sedició però també hagi recordat que no hi ha majoria alper tirar-la endavant, Mena s'ha dirigit a ERC per demanar-li que faci un pas. El també diputat al Congrés ha celebrat la reunió de divendres a la Moncloa entre Aragonès i Sánchez i ha demanat que serveixi per "posar fil a l'agulla i començar a tractar el contingut".En relació als àudios publicats de la conversa entre l'excomisarii el director d'Al Rojo Vivo,, ho ha considerat "molt greu". "Són uns àudios molt preocupants que els espectadors mereixen que siguin explicats". Per a Mena "la relació en si amb Villarejo ja és preocupant i és evident que ningú pot fer com si això no hagués passat, perquè la publicació està tenint ressò internacional i a tot Europa, la qual cosa fa que no es pugui amagar la pols sota l'estora".Per al diputat, aquesta informació ha de tenir conseqüències i també ha de comportar una reflexió "perquè lai el bonsón béns a protegir i que no poden quedar en dubte". "De fet, a qui fan més mal aquests àudios és a tots els periodistes que exerceixen l’ofici amb professionalitat", ha lamentat Mena, que ha afegit que espera que no hi hagi silenci mediàtic al respecte.

