La policia nacional espanyola haacusats d'a una família de Gran Canària (Las Palmas). Hi ha cinc homes detinguts i s'investiga un sisè.Els agents van començar a seguir-los la pista arran de la denúncia d'una dona que va detectar quatre transferències no autoritzades que sumaven prop de 200.000 euros. La policia va constatar queon els estafadors. Així va ser com els estafadors van aconseguir fer un duplicat de la targeta SIM del mòbil per poder operar des de l'app del banc de la víctima. A part de les transferències,i va comprar smartphones, patinets elèctrics, rellotges, joies, roba, viatges i criptomonedes.Els investigats, ha assenyalat la policia,, on també penjaven imatges de casinos, restaurants i vehicles d'alta gamma conduïts a 260 km/h i es ventaven de cremar bitllets de 100 euros.El cos ha destacat que. En aquest temps, han localitzat a Gavà (Baix Llobregat) un dels telèfons on s'havia introduït el duplicat de la SIM. A mesura que ha avançat la causa, els investigadors han identificat els diferents membres del grup., entre els quals hi ha un ciberatac a una pàgina web oficial. La resta de membres de l'organització tenen entre 20 i 58 anys i dos d'ells també tenen antecedents.d'estafa, falsedat de document mercantil, usurpació, danys informàtics, associació il·lícita, blanqueig de capitals i delictes contra la intimitat. Amb l'operatiu, els investigadors han pogut recuperar 80.000 euros.

