la directora general de Turisme, Marta Domènech , que ha anunciat que s'està treballant una "proposta transversal" sobre el futur del model turístic centrada en cinc àmbits: territorial, ambiental, social, empresarial i d'innovació. "Hem de tenir la capacitat d'aixecar la mirada i veure el turisme com un tot, amb una visió de 360 graus", ha detallat Domènech, que considera "necessari" que es produeixi un canvi.

turisme regeneratiu que vagi "més enllà del concepte de sostenibilitat".



Per la titular de Turisme, l'objectiu és "proporcionar allò que el visitant busca, que és una oferta de molta més qualitat, molt més diversificada, menys estacionalitzada i menys concentrada territorialment". Com ha recordat Castellanos , el turisme representa un 12% del PIB català i un 14% de l'ocupació, i a més a més genera una despesa directa superior a 21.000 milions d'euros cada any. Així, s'alça com un dels primers motors de l'economia catalana. , ha emfatitzat la necessitat d'avançar cap a unque vagi "més enllà del concepte de sostenibilitat".Per la titular de Turisme,és "proporcionar allò que el visitant busca, que és una, molt més diversificada, menysi menys concentrada territorialment". Com ha recordat, el turisme representa un, i a més a més genera una despesa directa superior ad'euros cada any. Així, s'alça com un dels primers motors de l'economia catalana.

Elha acollit aquest dilluns un debat sobredavant els reptes mediambientals actuals i els problemes de convivència entre locals i turistes. A la trobada, hi ha assistitEn aquesta mateixa línia, el secretari d'Empresa i Competitivitat del departament d'Empresa i Treball,Aquest estiu, la previsió del Departament d'Empresa i Treball és que més deÉs una xifra que dobla els registres de l'any passat, però que encara es manté un 29% per sota dels nivells de 2019. Així i tot, per Castellanos les xifres demostrendel sector turístic després de dos anys "anòmals".

